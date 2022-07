Ο πρώην επικεφαλής της Scuderia Ferrari και πρώην πρόεδρος της FIA, προχώρησε σε μία σημαντική αποκάλυψη για τον Μίκαελ Σουμάχερ.

Από την ημέρα που ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε το σημαντικό ατύχημα ενώ έκανε σκι τον Δεκέμβριο του 2013, έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, όντας σε διαδικασία μακράς αποκατάστασης. Ελάχιστοι είναι μάλιστα αυτοί που έχουν δει από κοντά τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 στην παρούσα φάση και τα νέα σχετικά με την πρόοδο της υγείας του είναι ελάχιστα τα τελευταία χρόνια.



Ο Ζαν Τοντ είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει ξεχωριστές στιγμές μαζί με τον Σουμάχερ στα χρόνια του στη Ferrari και όχι μόνο. Την Τετάρτη 20 Ιουλίου, ο Γάλλος, βρέθηκε στην Κολονία για να παραλάβει μαζί με τη γυναίκα και την κόρη του Γερμανού, Κορίνα και Τζίνα αντίστοιχα, το κρατικό βραβείο του Νόρντχαϊν-Βεστφάλεν. Πρόκειται για την υψηλότερη διάκριση για πολίτη και παρέχεται σε όσους έχουν γεννηθεί στην περιοχή και έχουν μεγάλη προσφορά στον τομέα τους.

Η στιγμή αυτή ήταν ιδιαίτερης σημασίας για τον Τοντ, ο οποίος μίλησε για τον καλό του φίλο, Μίκαελ Σουμάχερ και αποκάλυψε πως ακόμη και σήμερα βλέπουν μαζί αγώνες.

«Δεν τον έχω αφήσει μόνο του. Εκείνος, η Κορίνα και η οικογένειά μου είχαμε τόσες ξεχωριστές εμπειρίες μαζί. Η ομορφιά του τι έχουμε ζήσει είναι μέρος μας. Δεν μου λείπει ο Μίκαελ, τον βλέπω. Ναι είναι αλήθεια, παρακολουθώ αγώνες με τον Μίκαελ. Αλλά σίγουρα αυτό που μου λείπει είναι όλα όσα κάναμε μαζί», ανέφερε στο RTL.

Όσο για το τρόπαιο που παρέλαβε για τον Σουμάχερ, ο Γάλλος ανέφερε: «Αν είναι συγκινητικό για εσάς, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο είναι για εμένα. Είναι συγκινητικό αλλά την ίδια στιγμή είμαι περήφανος που μπορώ να μιλάω με τον Μίκαελ. Μερικές φορές οι επιτυχίες και τα χρήματα σε αλλάζουν. Αλλά ο Μίκαελ δεν άλλαξε ποτέ. Είναι τόσο δυνατός.».

Επιπλέον ο 76χρονος μίλησε και για τη φιλία του με την οικογένεια Σουμάχερ: «Έχεις γύρω σου ανθρώπους που είναι ξεχωριστοί. Κατά μία έννοια και ο Μίκαελ είναι. Η Κορίνα, ο Μικ και η Τζίνα έχουν γίνει πολύ ξεχωριστοί για εμένα. Έχουν γίνει οικογένεια για εμένα, τη γυναίκα μου και τον γιο μου. Η Κορίνα είναι αποφασισμένη, είναι ταπεινή. Στους δύσκολους καιρούς βλέπεις τον πραγματικό άνθρωπο».

An emotional Ceremony in Cologne to honour Michael @schumacher’s outstanding career & charitable streak with Corinna, Gina, @SchumacherMick & PM @HendrikWuest. I met Michael 30 yrs ago, with @ScuderiaFerrari, living his passion & bringing joy to millions of us! @keepfighting pic.twitter.com/GipU214VEf