Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στον αγώνα του Πολ Ρικάρ, με τον ευρωπαϊκό καύσωνα να βάζει δύσκολα στους οδηγούς.

Ο κόσμος της Formula 1 ετοιμάζεται για το 12ο αγώνα της φετινής χρονιάς, το Grand Prix Γαλλίας, ο οποίος είναι ύψιστης σημασίας για το πρωτάθλημα. Οι οδηγοί θα έρθουν αντιμέτωποι με την πίστα του Πολ Ρικάρ, σε ένα τριήμερο που αναμένεται να έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Με τον καύσωνα να θερίζει την Ευρώπη αυτές τις μέρες, περιμένουμε τις ομάδες και τους οδηγούς να δυσκολευτούν ιδιαίτερα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου περιμένουμε τις θερμοκρασίες να αγγίξουν τους 34 βαθμούς, με τις κατατακτήριες του Σαββάτου να έχουν ενδεχομένως τις καλύτερες συνθήκες.

Με δεδομένο πως η αγωνιστική δράση είναι προγραμματισμένη για τις μεσημεριανές προς απογευματινές ώρες, οι ομάδες θα επηρεαστούν σημαντικά. Αρχικά θα αναγκαστούν να κάνουν συμβιβασμούς αναφορικά με την ψύξη των μονοθεσίων, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στον τρόπο διαχείρισης ελαστικών. Ο κίνδυνος προβλημάτων αξιοπιστίας λόγω της ζέστης θα είναι έντονος, σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μέχρι τώρα στη σεζόν.

Όλη η δράση του Grand Prix Γαλλίας «παίζει» δυνατά στο gMotion by Gazzetta με LIVE τόσο στις κατατακτήριες του Σαββάτου, όσο και στον αγώνα της Κυριακής.

A last-lap battle at Paul Ricard 🤩



Four drivers gave it their all as they fought it out on the final lap in 2019 ⚔️#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/dWH2Mg9T1w