Η Mercedes-AMG κάνει ακόμη ένα βήμα προς τις πράσινες τεχνολογίες, επενδύοντας στην Sustainable Aviation Fuel και ανοίγει νέους ορίζοντες βιωσιμότητας.

Η Formula 1 κινείται προς το στόχο των μηδενικών εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2030 και οι ομάδες της έχουν επιταχύνει τις δικές τους προσπάθειες ώστε να μειώσουν το αποτύπωμά τους στην ατμόσφαιρα. Αυτό ακριβώς ακολουθεί και η Mercedes-AMG, που ανακοίνωσε πως θα επενδύσει στα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα. Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε πως θα επενδύσει ένα σημαντικό ποσό στην Sustainable Aviation Fuel (SAF) για την ανάπτυξη βιοκαυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ή από απόβλητα αεροπορικών καυσίμων.

Ένας λόγος είναι το γεγονός πως για να μετακινηθεί μία ομάδα της Formula 1 από τη μία πίστα στην άλλη, χρειάζεται μεταφορά μέσω αεροπλάνου. Σε ετήσια βάση, οι αερομεταφορές εξοπλισμού και των υπαλλήλων, αποτελούν το 25% των συνολικών ρύπων μίας ομάδας της F1 σε ετήσια βάση. Η Mercedes λοιπόν, εντόπισε τον τομέα αυτό ως ένα τρόπο για να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα που εκπέμπει στην ατμόσφαιρα.

«Με τη Formula 1 να λειτουργεί στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας στην αυτοκίνηση, έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε πως θα είμαστε στην κορυφή των βιώσιμων τεχνολογιών. Η SAF θα γίνει ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής βιωσιμότητάς μας, αντανακλώντας την επιθυμία μας να αλλάξουμε εντός της F1 για ακόμα πιο βιώσιμους αγώνες ταχύτητας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε κατά 50% το αποτύπωμα άνθρακα στις αερομετακινήσεις μας και θα συνεχίσουμε να αντισταθμίζουμε τις εναπομείνασες εκπομπές άνθρακα των αερομεταφορών με αντισταθμίσεις Gold Standard, ενώ συνεργαζόμαστε με τη βιομηχανία για να κλιμακώσουμε τη διαθεσιμότητα της SAF», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η γερμανική ομάδα.

Η Mercedes πίσω στο 2018 είχε ως στόχο να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 50% μέχρι το 2022. Ο στόχος αυτός όχι μόνο επιτευχθεί, αλλά η γερμανική ομάδα κατάφερε να φτάσει το ποσοστό αυτό στο 58% στο τέλος του 2021.

O επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, δήλωσε: «Η SAF έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύουμε και το αντίκτυπο που έχουμε στο περιβάλλον. Είναι ένα ζήτημα που το σκέφτομαι σοβαρά προσωπικά και επαγγελματικά. Ταξιδεύω πολύ. Αν πρέπει να ταξιδεύουμε, τότε πρέπει να βρούμε έναν καλύτερο τρόπο να το κάνουμε και η SAF είναι η καλύτερη λύση στην αεροπορική βιομηχανία αυτή τη στιγμή. Στόχος μας είναι να είμαστε στην αιχμή της αλλαγής, χρησιμοποιώντας την παγκόσμια πλατφόρμα μηχανοκίνητου αθλητισμού μας ως πρότυπο για ένα πιο βιώσιμο και διαφοροποιημένο μέλλον».

💬 “Using SAF we will reduce our air travel footprint of our race team personnel by 50%, and that itself will have a huge impact on our overall CO2 emissions and help our drive to achieve NetZero.”



Read more about our investment in SAF 👇