O επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Ματία Μπινότο, παραδέχθηκε πως δεν είναι απλό το ζήτημα επιβολής team orders στους οδηγούς του για το υπόλοιπο της σεζόν.

Βρισκόμαστε στο μέσον της φετινής σεζόν της Formula 1 και η Scuderia Ferrari παρά το γεγονός πως η F1-75 είναι ένα ταχύτατο μονοθέσιο, έχει ταυτόχρονα παρουσιάσει έλλειψη αξιοπιστίας. Οι εγκαταλείψεις σε Ισπανία, Αζερμπαϊτζάν και Αυστρία έχουν φέρει την ιταλική ομάδα πίσω και στα δύο βαθμολογίες, οδηγών και κατασκευαστών.

Αυτό δεν αποκλείεται να αναγκάσει την ομάδα του Μαρανέλο στο να ασκήσει team orders, εντολές δηλαδή στους δύο οδηγούς της, μιας και ο Σαρλ Λεκλέρ είναι 38 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν και 37 μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ. Ωστόσο ο επικεφαλής της, Ματία Μπινότο, τονίζει στο racingnews365.com πως πρωταρχικός στόχος είναι οι βαθμοί και το να μην μάχονται μεταξύ τους οι οδηγοί του.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σε κάθε αγώνα είναι να μεγιστοποιούμε τους βαθμούς που παίρνουμε. Υπάρχουν δύο πρωταθλήματα, των οδηγών και των κατασκευαστών. Όταν παίρνουμε τους περισσότερους βαθμούς, τότε μεγιστοποιούμε τις απώλειες των αντιπάλων μας. Αντίπαλοι στην πίστα δεν πρέπει να είναι ο Σαρλ για τον Κάρλος και ο Κάρλος για τον Σαρλ, αλλά οι Μαξ Φερστάπεν, Λιούις Χάμιλτον και άλλοι», είπε ο Ιταλός.

Η Ferrari ακολουθεί προς το παρόν την τακτική του να μην δίνει team orders στους οδηγούς της, αλλά να ακολουθεί την πολιτική του, “όποιος οδηγός είναι ταχύτερος, θα έχει την εύνοια της ομάδας στον αγώνα”, όπως λέει ο Μπινότο. «Το ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα είναι αυτό που παίρνει προτεραιότητα. Πιστεύουμε πως στην παρούσα φάση του πρωταθλήματος είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Αν αργότερα στο πρωτάθλημα ένας οδηγός έχει περισσότερες πιθανότητες για το πρωτάθλημα, τότε θα έχει την πλήρη προτεραιότητα, αλλά αυτό δεν ισχύει τώρα. Πρέπει να μείνουμε με αυτά που έχουμε τώρα αλλά είμαι πολύ χαρούμενος να βλέπω τους δύο οδηγούς μας να μάχονται».

Η Ferrari είναι μία ομάδα που της έχει ασκηθεί κατά το παρελθόν έντονη κριτική για τη χρήση των εντολών εντός της ομάδας, με καλύτερο παράδειγμα το Grand Prix Αυστρίας το 2002. Ο Μπινότο έχοντας πολλές αναμνήσεις από το συγκεκριμένο αγώνα, γνωρίζει πως πρόκειται για ένα λεπτό ζήτημα για την ομάδα του: «Ξέρω πως όταν υπάρχουν team orders, όλοι κατηγορούν εμάς. Διότι λένε πως πρέπει να είναι ελεύθεροι να μάχονται οι οδηγοί και όταν το κάνουμε, μας λένε πως έπρεπε να δώσουμε team orders. Οτιδήποτε κι αν κάνουμε, είμαστε λάθος. Θυμάμαι πριν από 20 χρόνια τον αγώνα στην Αυστρία, όπου μας αποδοκίμαζαν από τις κερκίδες, ήμουν εκεί. Είναι πάντοτε ένα λεπτό ζήτημα και ο καθένας μετά από κάθε αγώνα γνωρίζει το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε καταστάσεις. Αλλά για ακόμα μία φορά, αυτό που κάνουμε είναι να μεγιστοποιούμε τους βαθμούς που παίρνουμε, που πιστεύω πως είναι η σωστή επιλογή».

Le Tour de France, #F1 style 😎



Grab that yellow jersey, as it’s RACE WEEK for the #FrenchGP 🙌#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/vt3EeEIB4G