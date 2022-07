WRC: Να γιατί οι θεατές πρέπει να στέκονται μακριά από το δρόμο (vid)

Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ βίωσε μία τρομακτική στιγμή στο Ράλλυ Εσθονίας, που ευτυχώς δεν είχε άσχημη κατάληξη.

Οι ευμετάβλητες καιρικές συνθήκες στο Ράλλυ Εσθονίας, με τη δυνατή βροχή να μετατρέπει σε… παγοδρόμιο τις χωμάτινες επιφάνειες, έβαλαν δύσκολα στα πληρώματα. Αρκετοί είχαν έξοδο, καθώς τα επίπεδα πρόσφυσης στην λάσπη ήταν πολύ χαμηλά.

Ένας από αυτούς που στάθηκαν τυχεροί ήταν ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, με το Hyundai i20 N Rally1. O 20χρονος οδηγός, γιος του Πέτερ Σόλμπεργκ, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σε ένα γρήγορο σημείο της 20ης ειδικής διαδρομής και πλαγιολίσθησε έξω από το δρόμο.

Το Hyundai ήταν ανεξέλεγκτο σε εκείνο το σημείο, όμως ευτυχώς οι θεατές στέκονταν αρκετά μακριά από το δρόμο, πίσω από το ειδικό πλέγμα. Το περιστατικό αυτό, που ανέβασε στα social media του ο Σόλμπεργκ, είναι ενδεικτικό γιατί οι θεατές των αγώνων ράλλυ πρέπει να στέκονται μόνο στα σημεία που καθορίζουν οι διοργανωτές.

Biiig moment at the end of SS20 👀 happy to have survived that! It’s tricky today with the cleaning - only one car in front and they’re taking it very easy so there’s a lot of sweeping this morning. But we continue to work on the feeling 💪 @OfficialWRC pic.twitter.com/MieIMjIrSq