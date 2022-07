Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής είναι δυσαρεστημένος με το γεγονός πως ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να κερδίσουν στη σημερινή F1.

Έπειτα από δύο σεζόν εκτός Formula 1, o Φερνάντο Αλόνσο έκανε τη μεγάλη του επιστροφή στο σπορ με την ομάδα της Alpine. Ο Ισπανός απέδειξε πως δεν του λείπει η ταχύτητα, όμως η γαλλική ομάδα δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να του δώσει ένα μονοθέσιο ώστε να μάχεται στα ίσα για βάθρα και νίκες.

Αρκετές φορές ο 40χρονος οδηγός έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πως στη Formula 1 είναι ελάχιστες οι ομάδες που πρωταγωνιστούν. Το 2022 οι νέοι αεροδυναμικοί κανονισμοί έκαναν τις ομάδες να σχεδιάσουν από το μηδέν τα μονοθέσιά τους αλλά παρότι άλλαξαν πολλά στο σπορ, δεν είδαμε τις διαφορές να μικραίνουν. Μετά το τέλος του Grand Prix Αυστρίας, ο Αλόνσο μίλησε στο NOS σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο σπορ.

«Δυστυχώς η Formula 1 είναι πολύ προβλέψιμη. Όλα είναι για τις Ferrari και Red Bull. Μόνο οι Μαξ Φερστάπεν, Σαρλ Λεκλέρ, Σέρχιο Πέρεζ και Κάρλος Σάινθ μπορούν να κερδίσουν αγώνα. Δεν γνωρίζω άλλο σπορ που συμβαίνει αυτό. Οι αγώνες έχουν γίνει πιο διασκεδαστικοί και με αυτά τα μονοθέσια δίνεις καλύτερες μάχες. Ακόμα πιστεύω πως είναι πολύ βαρετοί οι αγώνες, αλλά είναι μέρος της F1. Πάντα θα υπάρχουν ομάδες που είναι ταχύτερες από άλλες», δήλωσε ο Αλόνσο.

Επιπλέον ο Ισπανός ρωτήθηκε αν οι ομάδες αυτές του έχουν... χαλάσει το μεγάλο comeback που έκανε στην F1 το 2021: «Λίγο, ναι. Μου λείπουν οι μεγάλες μάχες για το βάθρο. Είναι ωραία όταν μπορείς να ξεχωρίσεις για λίγο όπως στον Καναδά που εκκίνησα από την πρώτη σειρά δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν. Φέτος μπορώ να δείξω πράγματα που δεν περιμένει ο κόσμος από εμένα. Αυτή ήταν πάντα η δύναμή μου και με κάνει περήφανο. Μου δίνει ενέργεια να είμαι καλύτερος οδηγός απ’ ότι το 2021».

Επιπλέον ο 40χρονος αναφέρθηκε στη φετινή του σεζόν: «Είμαι αρκετά χαρούμενος με τη φετινή χρονιά. Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, αλλά έχουμε κάνει ορισμένα λάθη και είχαμε κακοτυχίες, όπως στην αρχή του Αγώνα Sprint στην Αυστρία. Το μονοθέσιο δεν είναι πολύ αξιόπιστο και δεν έχουμε πάρει πολλούς βαθμούς. Όμως είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Κάναμε ένα μεγάλο βήμα στη Βρετανία με τις αναβαθμίσεις. Οι Ferrari και Red Bull είναι πολύ δυνατές αλλά κλείσαμε κατά πολύ τη διαφορά. Έχουμε χώρο για βελτίωση».

Στα μισά της φετινής σεζόν στη Formula 1, o Αλόνσο βρίσκεται 10ος στη βαθμολογία οδηγών με 29 βαθμούς. Στον αγώνα του Σπίλμπεργκ η Alpine κατάφερε να πιάσει τη McLaren στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και μοιράζονται την 4η θέση με 81 βαθμούς.

