H ιταλική εταιρεία πραγματοποίησε τις πρώτες της δοκιμές από το νέο της Hypercar, που αναμένεται να κάνει το αγωνιστικό του ντεμπούτο το 2023.

Η Ferrari έχει αρχίσει την προετοιμασία της για την είσοδο στην κατηγορία Hypercar του WEC. Το νέο της Le Mans Hypercar αγωνιστικό πάτησε πριν από λίγες ημέρες πίστα για πρώτη φορά και ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο του shakedown.

Όπως ανακοινώθηκε, η ιταλική ομάδα πραγματοποίησε δύο επίσημες ημέρες δοκιμών στο Φιοράνο, πριν το αγωνιστικό επιστρέψει στο εργοστάσιο για ανάλυση δεδομένων. Το πρόγραμμα εξέλιξης βρίσκεται σε ισχύ και αναμένεται να συνδυάσει πολλές ώρες στην αεροδυναμική σήραγγα αλλά και σε πίστες της Ευρώπης. Το ομολογκάρισμά του θα γίνει στις αρχές του 2023 πριν το επίσημο ντεμπούτο στον εναρκτήριο αγώνα του WEC την άνοιξη.

Η Ferrari εκτός από ένα Le Mans Hypercar θέλει να δημιουργήσει ένα αγωνιστικό που αντικατοπτρίζει την ιστορία της και θα είναι άμεσα αναγνωρίσιμο στο ευρύ κοινό. Όπως έχει επιβεβαιωθεί από τους Ιταλούς, το αγωνιστικό θα έχει εμφανείς σχεδιαστικές πινελιές από τα μοντέλα παραγωγής και θα τη βοηθήσει να γράψει με χρυσά γράμματα την επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων αντοχής.

Ο Ντάβιντε Ριγκόν, ένας εκ των οδηγών που πήραν μία γεύση του νέου Le Mans Hypercar της Ferrari, δήλωσε: «Ήταν τιμή μου να είμαι ένας εκ των πρώτων οδηγών που βρέθηκαν στο τιμόνι αυτού του φανταστικού αγωνιστικού. Είναι μία πραγματική Ferrari, από κάθε άποψη, έχει τρομερή επιτάχυνση, κράτημα και αίσθηση φρεναρίσματος».

Η Ferrari απέναντί της στο WEC το 2023 θα έχει τις Toyota Gazoo Racing, Peugeot Sport, Glickenhaus Racing, Porsche και Cadillac. Μάλιστα, για να γιορτάσει την πρώτη έξοδο του αγωνιστικού στην πίστα, η ιταλική ομάδα δημοσίευσε στα social media της ένα πρώτο βίντεο με το Le Mans Hypercar.

The #Ferrari #LMH journey has just started! In the next 1 minute and 23 seconds you will feel the unique atmosphere of the first test completed at Fiorano.

Discover more 👇https://t.co/8nsAIjyfIT