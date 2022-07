O οδηγός της Alpine έκανε αυστηρές συστάσεις σε αντίπαλό του ενώ ήταν με τέρμα γκάζι!

Μπορεί να μη βρέθηκε σε σημείο να διεκδικήσει νίκη ή μία θέση στο βάθρο, όμως ο Φερνάντο Αλόνσο μας χάρισε άλλη μία εντυπωσιακή παράσταση στο Grand Prix της Αυστρίας.

Ο 40χρονος εκκίνησε από την ουρά μετά την επιλογή της Alpine να αλλάξει υβριδική μηχανή στην A522 μετά τα προβλήματα του Σαββάτου αλλά παρ’ όλα αυτά, το πέσιμο της καρό σημαίας μετά από 71 γύρους μάχης στο οροπέδιο του Σπίλμπεργκ, τον βρήκε δέκατο!

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (2005, 2006) κατάφερε για μία ακόμα φορά, να πάρει κάτι -έστω ένα βαθμό- από ένα αγώνα που φάνταζε εξ αρχής χαμένος. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη… πράξη της παράστασής του.





Η δεύτερη ήρθε στην πορεία αναρρίχησής του στην κατάταξη και συγκεκριμένα στη μάχη με τον Γιούκι Τσουνόντα. Ο 22χρονος προσπάθησε υπέρ το δέον να υπερασπιστεί τη θέση του, ουσιαστικά ωθώντας με την AlphaTauri AT03 τον Alonso στο γρασίδι.

Εκνευρισμένος ο πολύπειρος οδηγός από το Οβιέδο, ύψωσε το δείκτη το δεξιού του χεριού το οποίο πήρε από το τιμόνι και με μία χαρακτηριστική κίνηση, τόνισε στον άπειρο Ιάπωνα πως αυτό δεν πρέπει να το κάνει ξανά.

Told off at 200mph! 😀



Fernando wags his finger at Yuki 👀#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/ELFzUh1Jc3