Η FIA δεν πήρε δράση κατά του Φερνάντο Αλόνσο έπειτα από πιθανή παραβίαση κανονισμών από την Alpine στον αγώνα του Red Bull Ring.

Κατά τη διάρκεια του Virtual Safety Car στο Grand Prix Αυστρίας, λόγω της εγκατάλειψης του Κάρλος Σάινθ, o Φερνάντο Αλόνσο πραγματοποίησε δύο pit-stop πέφτοντας εκτός βαθμολογούμενης 10άδας. Αυτό προκάλεσε έκπληξη και υποψίες πως κάτι δεν είχε πάει σωστά στην πρώτη αλλαγή ελαστικών.

Εύλογα τράβηξε και το ενδιαφέρον των αγωνοδικών, οι οποίοι εξέτασαν αν ο Ισπανός επέστρεψε στην πίστα με μη ασφαλή τρόπο. Από το οπτικοακουστικό υλικό που είχαν στα χέρια τους, είδαν πως δεν υπήρξε κάτι το μεμπτό κατά τη διάρκεια αλλαγής ελαστικών. Το πρόβλημα του Ισπανού ήταν στον εμπρός αριστερό τροχό και στο γύρο εξόδου του ανέφερε πως πρέπει να κάνει νέα αλλαγή ελαστικών, καθώς κάτι δεν πήγαινε καλά.

Οι αγωνοδίκες έκριναν πως το πρόβλημα που είχε ο Ισπανός δεν ήταν ευθύνη της ομάδας, αλλά εξωτερικού παράγοντα. Συγκεκριμένα, όπως αποφάσισαν οι αγωνοδίκες, το Άρθρο 34.4 των Αγωνιστικών Κανονισμών της Formula 1 δεν παραβιάστηκε κι έτσι ο Αλόνσο κράτησε τη 10η θέση στα τελικά αποτελέσματα του αγώνα που κέρδισε ο Σαρλ Λεκλέρ.

