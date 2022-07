Ο Αμερικανός σταρ του Indycar δοκιμάζει το μονοθέσιο της βρετανικής ομάδας στο Πορτιμάο, με τις φήμες για το ποιος θα οδηγεί δίπλα στον Λάντο Νόρις το 2022 να οργιάζουν.

Στις αρχές του 2022, η McLaren γνωστοποίησε το γεγονός πως ο Αμερικανός οδηγός της Andretti Autosrport στο Indycar, Κόλτον Χέρτα, υπέγραψε συμβόλαιο για να γίνει ο οδηγός εξέλιξής της. Στη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών προέβλεπε πως ο σταρ του Indycar θα οδηγήσει το μονοθέσιο του 2021 σε ιδιωτικές δοκιμές. Και το έκανε τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Με την καλοκαιρινή διακοπή του αμερικανικού πρωταθλήματος μονοθεσίων να είναι σε ισχύ, η McLaren κάλεσε τον Χέρτα για ένα διήμερο τεστ στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας, ώστε να δει από πρώτο χέρι τις δυνατότητές του. Μάλιστα, θα έχει και πολλά δεδομένα προς αντιπαραβολή, μιας και η συγκεκριμένη φιλοξένησε αγώνα της Formula 1 το 2020 και το 2021. Η McLaren παρέμεινε και σήμερα στην Πορτογαλική πίστα, όπου στο τιμόνι βρέθηκε ο δοκιμαστής της ομάδας, Ουίλ Στίβενς.

Η επίσημη ιστοσελίδα της McLaren, αναφέρει: «Ο Κόλτον είναι ένα αποδεδειγμένο ταλέντο στο Indycar. Πιστεύουμε πως το πρόγραμμα δοκιμών θα του προσφέρει πολύτιμη εμπειρία και παράλληλα θα αναδείξει το προνόμιο δοκιμών προηγούμενων μονοθεσίων για την ανάδειξη ελπιδοφόρων οδηγών για το μέλλον».

Φυσικά, η ανακοίνωση αυτού του διήμερου τεστ με τη McLaren αναζωπύρωσε τις φήμες που θέλουν τη θέση του Ντάνιελ Ρικάρντο στην ομάδα να μην είναι δεδομένη για το 2023. Όμως ο Αυστραλός ξεκαθάρισε πως το μέλλον του είναι στη Formula 1 και δεν σκοπεύει να αποχωρήσει. Από τη μεριά του, ο CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν, αναφέρθηκε στις σχέσεις της ομάδας με τον Αυστραλό οδηγό, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.

What an amazing 2 days! First taste of a Formula One car was sweet. Thank you @McLarenF1 for the opportunity👊🏻👊🏻 pic.twitter.com/2eYO8dbOja — Colton Herta (@ColtonHerta) July 12, 2022

Η McLaren πάντως δεν βρέθηκε μόνο στο Πορτιμάο για δοκιμές, αφού παρέμεινε στην Αυστρία μετά το τέλος του Grand Prix, για δοκιμές ελαστικών της Pirelli με τον Ρικιάρντο πίσω από το τιμόνι.

DR is back in the drivers' seat for @PirelliSport tyre testing in Austria. 🇦🇹 pic.twitter.com/hiHn5irIq4 July 12, 2022

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Ουόκινγκ δοκιμάζει έναν νέο οδηγό, μιας και στις δοκιμές του Άμπου Ντάμπι το 2021, ο οδηγός της στο Indycar, Πάτο Ο’ Γουόρντ, οδήγησε την τροποποιημένη MCL35M.

Φωτογραφίες: McLaren