Η ιταλική ομάδα ανακάλυψε τι προκάλεσε το πρόβλημα στο μονοθέσιο του Σαρλ Λεκλέρ, που τρόμαξε πως θα έχανε τη νίκη στο Σπίλμπεργκ.

Το Grand Prix Αυστρίας ήταν ακόμη ένας αγώνας όπου η Scuderia Ferrari καρδιοχτύπησε, αλλά αυτή τη φορά κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα. Η αξιοπιστία της «χτύπησε την πόρτα» για ακόμη μία φορά και σίγουρα στο Red Bull Ring της κόστισε το 1-2.

Το πρώτο πρόβλημα ήταν η εγκατάλειψη του Κάρλος Σάινθ στον 57ο γύρο, με την F1-75 του Ισπανού να παίρνει φωτιά όταν παρέδωσε πνεύμα ο κινητήρας. Το δεύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε στους τελευταίους γύρους, όταν με το πεντάλ του γκαζιού στο μονοθέσιο του Σαρλ Λεκλέρ να κολλά στο 30% της διαδρομής όταν ο Μονεγάσκος σήκωνε το πόδι. Ευτυχώς όμως για τον ίδιο, κατάφερε να το διαχειριστεί και έφτασε στην τρίτη του νίκη στο 2022.

H Ιταλική ομάδα έκανε ενδελεχή έρευνα για το πρόβλημα στο μονοθέσιο του Μονεγάσκου, με τον επικεφαλής της, Ματία Μπινότο, να μιλάει για την ρίζα του... κακού.

«Πρέπει να το επιβεβαιώσουμε (σ.σ. πίσω στο εργοστάσιο), αλλά αυτό που άκουσα είναι πως το πρόβλημα ήταν μηχανικό κι όχι ηλεκτρικό. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε ο Ιταλός μετά το τέλος του GP Αυστρίας.

