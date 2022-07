Σε «πελάγη ευτυχίας» ο Γερμανός οδηγός της Haas μετά από μία εξαιρετική εμφάνιση στο Red Bull Ring που τον έφερε για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα εντός βαθμών.

Το ένα καλό αποτέλεσμα διαδέχεται το άλλο για τον Μικ Σουμάχερ, ο οποίος στο Grand Prix Αυστρίας σημείωσε τον καλύτερο του τερματισμό στη Formula 1. Ο Γερμανός έδωσε εξαιρετικές μάχες με πολλούς οδηγούς και σε αντίθεση με τον Αγώνα Sprint, κατάφερε να περάσει τον teammate του εντός πίστας.

Έπειτα από την 8η θέση στο Σίλβερστον, η 6η θέση του Σουμάχερ στα τελικά αποτελέσματα της Αυστρίας τον φέρνει πλέον στους 12 βαθμούς στο πρωτάθλημα οδηγών. Μετά το τέλος του αγώνα, αναφέρθηκε στην 71 γύρων προσπάθεια και τον Λιούις Χάμιλτον.

«Το να μάχομαι και πάλι με τον Λιούις Χάμιλτον ήταν διασκεδαστικό. Ένιωσα πολύ διαφορετικά σε σχέση με χθες. Άμεσα ένιωσα πως δεν θα κάνουμε μία αλλαγή ελαστικών επειδή τα ελαστικά συμπεριφέρονταν πολύ διαφορετικά. Ήταν δύσκολα στον αγώνα αλλά είχαμε και πάλι ένα διπλό τερματισμό στους βαθμούς και όλοι στην ομάδα είναι χαρούμενοι», ανέφερε ο Γερμανός.

Το αποτέλεσμα της Αυστρίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Σουμάχερ, ο οποίος δεν έκρυψε τη χαρά του στην ενδοεπικοινωνία που είχε με την ομάδα.

Μάλιστα, ο Σουμάχερ ανακηρύχθηκε "Οδηγός της Ημέρας" στο Σπίλμπεργκ, πράγμα που τον εξέπληξε θετικά!

mick schumacher your hand in marriage please? 💍 pic.twitter.com/Ul4RnnDCbY

Με το αποτέλεσμα στο Grand Prix Αυστρίας, η Haas σκαρφάλωσε στην 7η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών ξεπερνώντας την Scuderia AlphaTauri. H αμερικανική ομάδα έχει πλέον 34 βαθμούς και μία θέση πιο πάνω βρίσκεται η Alfa Romeo με 51.

P6!!!@SchumacherMick is your @Salesforce Driver of the Day after his highest ever F1 finish#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/7K9BjXYfAr