Ο Μονεγάσκος ήταν χαρούμενος με το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών στο Σπίλμπεργκ και τόνισε πως αυτό που θέλει είναι ένα καθαρό τριήμερο.

Πολύ κοντά στην pole position για τον αγώνα Sprint του Grand Prix Αυστρίας έφτασε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, που τελικά ηττήθηκε από τον Μαξ Φερστάπεν για μόλις 29 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Μονεγάσκος ήταν πολύ επιθετικός και αύριο εκκινεί από τη 2η θέση τον Αγώνα Sprint, την πρώτη από τις δύο ευκαιρίες του τριημέρου για να κερδίσει τον Ολλανδό.

Μετά το τέλος του Q3 όπου είχε δύο κόκκινες σημαίες λόγω εξόδου των οδηγών της Mercedes-AMG, ο Λεκλέρ τόνισε πως είχε πρόβλημα με τη προθέρμανση των ελαστικών του.

«Ήταν σίγουρα δύσκολες κατατακτήριες. Ήμασταν και οι τρεις πολύ-πολύ κοντά, ήταν συναρπαστικές κατατακτήριες δοκιμές. Στον τελευταίο γύρο δυσκολεύτηκα αρκετά να φέρω τα ελαστικά στην κατάλληλη θερμοκρασία μετά από τόση ώρα που ήμουν στα pit, αλλά ο Μαξ [Φερστάπεν] ήταν λίγο ταχύτερος. Πολλά συγχαρητήρια και ελπίζω αύριο να έχουμε έναν συναρπαστικό αγώνα», ανέφερε ο Μονεγάσκος.

