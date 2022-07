O νεαρός Γερμανός πιστεύει πως μπορεί να αντλήσει πολλά από τη μάχη που έδωσε με τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Οι τελευταίοι γύροι του Grand Prix Μ. Βρετανίας στο Σίλβερστον μας χάρισαν εντυπωσιακές μονομαχίες για πολλές θέσεις της 10άδας. Μπορεί η μάχη του βάθρου να μας κράτησε σε αγωνία μέχρι τέλους, όμως υπήρξε ακόμη μία πολύ ενδιαφέρουσα που διαδραματίστηκε πιο πίσω.

Ο Μαξ Φερστάπεν αμύνθηκε «με νύχια και με δόντια» για να κρατήσει πίσω του τον Μικ Σουμάχερ, σε μία μάχη κόντρα για την έβδομη θέση. Παρότι το προσπέρασμα του Μικ Σουμάχερ αποδείχθηκε προσωρινό, μιλώντας στο Κανάλι 4 μετά το τέλος του αγώνα, ο Γερμανός ανέφερε πως έμαθε πολλά για το μέλλον από τη μάχη του με τον παγκόσμιο πρωταθλητή: «Προφανώς και ήταν πολύ δύσκολο και πρέπει να το περιμένεις αυτό από τον Μαξ. Είναι φοβερό να έχω αυτή τη μάχη τώρα, διότι ήταν κάτι από το οποίο μπορώ να μάθω πολλά για το μέλλον, όταν θα μάχομαι να κατακτήσω το πρωτάθλημα».

