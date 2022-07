H ελβετική ομάδα παρουσιάσει μία νέα σειρά βίντεο που μας δίνουν μία πολύ διαφορετική εικόνα για τον κόσμο της F1.

Τα τελευταία χρόνια, η δημοφιλία της Formula 1 έχει αυξηθεί κατακόρυφα και ολοένα και περισσότεροι νωρίζουν τον κόσμο του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ. Μεγάλο ρόλο σε αυτό έχει η σειρά-ντοκιμαντέρ του Netflix, Drive to Survive, η οποία έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία.

Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει τις ομάδες να είναι πιο ενεργές στα social media και να εφευρίσκουν ολοένα και περισσότερους τρόπους ώστε να έχουν καλύτερη αλληπίδραση με το κοινό. Η Alfa Romeo λοιπόν, ετοιμάζεται να φέρει τον κόσμο της Formula 1 πιο κοντά στους υποστηρικτές της.



Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η σειρά ντοκιμαντέρ “Beyond the Visible”, ένα πρόγραμμα που θα είναι διαθέσιμο μέσω του YouTube και θα μεταφέρει το κοινό στα παρασκήνια της ομάδας της Alfa Romeo στη Formula 1. Για πρώτη φορά οι φίλοι του αθλήματος, αλλά και όσοι θέλουν να το γνωρίσουν καλύτερα, θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στα παρασκήνια ενός αγωνιστικού τριημέρου, αλλά και στην καθημερινότητα των οδηγών και των υπολοίπων μελών της ομάδας. Παράλληλα θα μπορέσουν να γνωρίσουν τις στρατηγικές αποφάσεις, τη σχεδίαση των μονοθεσίων και των κινητήρων, τα εξαιρετικά περίπλοκα logistics, αλλά και τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και την αστείρευτη προσπάθεια που αυτές απαιτούν για την εξέλιξη τους.

