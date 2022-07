H γερμανική ομάδα κρατά όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το σχεδιασμό του μονοθεσίου της και δεν αποκλείεται να «μεταμορφωθεί» μελλοντικά σε... Red Bull.

To 2022 οι τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1 άλλαξαν δραματικά και αυτό ανακάτεψε την τράπουλα. Η κυριαρχία της Mercedes-AMG έφτασε στο τέλος της, με την W13 να μην έχει τη δυναμική να κερδίσει τις Red Bull RB18 και Ferrari F1-75. To μονοθέσιο των Γερμανών είναι το μοναδικό στο grid που έχει τον zero-pod σχεδιασμό, που διαφέρει σημαντικά από τα υπόλοιπα μονοθέσια.

Έπειτα από 10 αγώνες, η γερμανική ομάδα δεν έχει γευτεί νίκη φέτος. Στο πλαίσιο του Grand Prix Μ. Βρετανίας, ο τεχνικός διευθυντής της Mercedes-AMG, Μάικ Έλιοτ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η γερμανική ομάδα να αλλάξει το σχεδιασμό του μονοθεσίου της και να στραφεί προς αυτόν της Red Bull Racing.

«Πιστεύω πως το αμάξωμα, αυτό που είναι εμφανές, δεν είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ των σχεδιασμών. Οι μεγάλες διαφορές είναι στις λεπτομέρειες στο πάτωμα. Έχουμε κάνει την έρευνά μας σχετικά με ορισμένα σχέδια. Δεν θα σας πω όμως την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε αλλά θα κοιτάξουμε προς τη λύση της Red Bull. Θα ήταν ανόητο να μην είμαστε ταπεινοί και να μη σκεφτόμαστε πως κάναμε κάτι λάθος. Επίσης θα ήταν ανόητο να μην κοιτάζουμε τι έχει κάνει από πλευράς σχεδιασμού ο ανταγωνισμός. Δεν μιλάω μόνο για το σχεδιασμό της Red Bull, όμως. Θα μελετήσουμε όλα τα σχέδια του grid και θα δούμε τι είναι ενδιαφέρον και γιατί», δήλωσε ο Βρετανός στο motorsport.com.

Ο Έλιοτ όμως τονίζει τη σημασία που έχει για τη Mercedes το να κατανοήσει γιατί τα άλλα μονοθέσια λειτουργούν καλύτερα από τον δικό τους: «Ως πρώην αεροδυναμιστής, αυτό που προσπαθείς να κατανοήσεις είναι το τι συμβαίνει με τη ροή αέρα. Εργάζεσαι πάνω στη ροή αέρα και μετά κατασκευάζεις το αμάξωμα γύρω από αυτήν. Οπότε, επιστρέφουμε στην αρχική μας σκέψη και λέμε “τι ακριβώς κάνει το αμάξωμα της Red Bull και γιατί”. Αυτό συμβαίνει με όλα τα μονοθέσια. Μένει να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε και εν συνεχεία να το εφαρμόσουμε. Μπορεί να δούμε αλλαγές φέτος, μπορεί του χρόνου. Ή μπορεί να μείνουμε με το σχεδιασμό που έχουμε τώρα. Έχουμε διάφορα ερωτήματα να απαντήσουμε».

Ο αγώνας στο Σίλβερστον ήταν ο πρώτος εντός του 2022 όπου η Mercedes διεκδίκησε τη νίκη, με τον Λιούις Χάμιλτον να έχει τον καλύτερο μέσο όρο ρυθμού αγώνα στο Grand Prix. Το σκηνικό μεταφέρεται στην Αυστρία και στο Red Bull Ring, το προσεχές Σαββατοκύριακο, και μένει να δούμε αν θα συνεχίσει η γερμανική ομάδα στον ίδιο ρυθμό.

