Οι αστραπιαίες κινήσεις του οδηγού της Mercedes-AMG να βοηθήσει τον συναθλητή του που ήταν εγκλωβισμένος μέσα στο μονοθέσιό του, βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας.

Στην εκκίνηση του Grand Prix Μ. Βρετανίας είδαμε ένα πολύ τρομακτικό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν οι Γκουάνγιου Ζου, Τζορτζ Ράσελ και Πιέρ Γκασλί. Ο οδηγός της Alfa Romeo είδε κυριολεκτικά τον κόσμο ανάποδα και κατέληξε με δύναμη στον προστατευτικό φράκτη, με την κόκκινη σημαία να κάνει την εμφάνισή της προκαλώντας τη διακοπή του αγώνα

Ο Ράσελ που χτύπησε τον Ζου, βγήκε αμέσως από το μονοθέσιό του κι έτρεξε με φόρα προς το μέρος του Κινέζου οδηγού να δει αν είναι καλά στην υγεία του. Τα πρώτα βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου και σε αυτά, ο Βρετανός καλεί με αγωνία τους ανθρώπους της πίστας για να βοηθήσουν τον οδηγό της Alfa Romeo.

this was George and the marshalls moments after getting to Zhou 🤍 pic.twitter.com/Iw5sBNtVuT — nic 🏁 (@nnicolef1) July 3, 2022

O Ζου μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας και λίγο αργότερα πήρε το «οκ» από τους γιατρούς για να επιστρέψει στα paddock. Με μήνυμά του στα social media τόνισε πως το Halo του έσωσε τη ζωή.

Hi everyone! Thank you all for the kind messages. I want to thank the marshals and the medical team at Silverstone, they were really fantastic. I’m keener than ever to get back on track, see you guys in Austria! — 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) July 4, 2022

Εκτός από τον Κινέζο οδηγό της Alfa Romeo, o Άλεξ Άλμπον της Williams είχε σύγκρουση με τον τοίχο ενώ προσπαθούσε να αποφύγει το χάος μπροστά του στη στροφή 1. Όμως οι περιπέτειές του δεν τελείωσαν εκεί, μιας και είχε σύγκρουση με τους Έστεμπαν Οκόν και Γιούκι Τσουνόντα.

Ο Ταϊλανδός μεταφέρθηκε άμεσα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο του Κόβεντρι για προληπτικές εξετάσεις. Αργά το βράδυ της Κυριακής πήρε κι εκείνος με τη σειρά του εξιτήριο από το νοσοκομείο.

All ok, the pets are ok 😅 but more importantly I’m glad @ZhouGuanyu24 is ok! Thank you to the medical staff and for all the messages. Eyes already on Austria 👊 pic.twitter.com/15PI86Iooz July 3, 2022

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG