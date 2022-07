Ο Άλεξ Άλμπον έλαβε εξιτήριο και έφυγε σήμερα από το νοσοκομείο δηλώνοντας χαρούμενος που είναι καλά στην υγεία του τόσο ο ίδιος όσο και ο Ζου.

Ο Ταϋλανδός πιλότος, ο οποίος ενεπλάκη σε ατύχημα στην πρώτη στροφή του αγώνα αφού έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του λόγω του πανικού που προκλήθηκε από το ατύχημα του Ζου κι έπεσε πάνω στις μπαριέρες , πήρε σήμερα (04/07) εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο Άλεξ Άλμπον μεταφέρθηκε μαζί με τον Κινέζο πιλότο σε κοντινό ιατρικό κέντρο, με τον πιλότο της Γουίλιαμς να πηγαίνει στην συνέχεια και στο νοσοκομείο του Κόβεντρι για περαιτέρω εξετάσεις. Ευτυχώς όλα ήταν καλά στην υγεία κι έτσι κατάφερε σήμερα να βγει.

Ο 26χρονος πιλότος έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter:

«Όλα οκ, όλοι είναι καλά, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως ο Ζου είναι καλά και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ευχαριστώ το ιατρικό προσωπικό, αλλά και για όλα τα μηνύματα. Τα μάτια μας στην Αυστρία!»

All ok, the pets are ok 😅 but more importantly I’m glad @ZhouGuanyu24 is ok! Thank you to the medical staff and for all the messages. Eyes already on Austria 👊 pic.twitter.com/15PI86Iooz