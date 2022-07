Ο μαγικός κόσμος της F1 έχει και μία σκοτεινή πλευρά, αυτή που μας υπενθυμίζει πως τα πάντα μπορούν να πάνε στραβά από τη μία στιγμή στην άλλη και πως ο κίνδυνος παραμονεύει συνεχώς.

Στο Grand Prix Μ. Βρετανίας γίναμε μάρτυρες μίας εξαιρετικά τρομακτικής στιγμής, όταν το μονοθέσιο του Γκουάνγιου Ζου αναποδογύρισε στην εκκίνηση, έπειτα από επαφή με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. Ο Κινέζος οδηγός βγήκε δίχως την παραμικρή γρατζουνιά από το ατύχημα που τον έστειλε στον προστατευτικό φράχτη.

Όμως δεν είναι το μοναδικό τρομακτικό ατύχημα που προκάλεσε ανατριχίλα στον κόσμο της Formula 1. Κατά το παρελθόν έχουν γίνει ορισμένα πολύ μεγάλα ατυχήματα σε εκκινήσεις αγώνων. Με αφορμή αυτό του Σίλβερστον, ας θυμηθούμε ορισμένα από αυτά.

Το πρώτο έρχεται από το 2017 και το Grand Prix Σιγκαπούρης, όπου οι δύο Ferrari των Σεμπάστιαν Φέτελ και Κίμι Ράικονεν έκαναν σάντουιτς τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing και όλοι τους βγήκαν εκτός αγώνα. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Λιούις Χάμιλτον να κερδίσει τον αγώνα και να πάρει προβάδισμα στη βαθμολογία.

Ένα ακόμη τρομακτικό ατύχημα ζήσαμε στην εκκίνηση του GP Αυστραλίας του 2002. Στην πρεμιέρα της σεζόν, είδαμε τον Ραλφ Σουμάχερ της Williams να ίπταται όταν χτύπησε από πίσω τον Ρούμπενς Μπαρικέλο της Scuderia Ferrari. Πίσω τους υπήρξε επίσης χάος με 8 συνολικά μονοθέσια να βγαίνουν εκτός μάχης.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την εκκίνηση του GP Βελγίου το 2012 όταν ο Ρομέν Γκροζάν της Lotus έπεσε πάνω στον Λιούις Χάμιλτον και με τη σειρά του παρέσυρε τον Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari και τον Καμούι Κομπαγιάσι της Sauber. Μάλιστα η Lotus του Γκροζάν πέρασε πολύ κοντά από το κράνος του Αλόνσο.

Ακόμη μία τρομακτική εκκίνηση είδαμε στο Σπα το 2018 όταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με Renault έχασε τα φρένα και χτύπησε τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός οδηγός χτύπησε το πίσω μέρος του μονοθεσίου του Σαρλ Λεκλέρ, εκτοξεύθηκε στον αέρα και χτύπησε το Halo της Sauber, το οποίο έσωσε τη ζωή του Λεκλέρ.

Ακόμη μία τεράστιας σημασίας σύγκρουση είχαμε στο GP Γερμανίας το 2003 όταν ο Ραλφ Σουμάχερ έκλεισε προς τα αριστερά και «πήρε» μαζί του τους Ρούμπενς Μπαρικέλο με Ferrari και τον διεκδικητή του τίτλου, Κίμι Ράικονεν της McLaren.

The 2003 German GP (similar to Singapore 2017) Just one of the many races which costed Kimi the championship in 2003 💔 #F1 pic.twitter.com/dd24k7DDuh

Μία ανατριχιαστική σύγκρουση είχαμε το 2001 στην πίστα του Χόκενχαϊμ. Ο Μίκαελ Σουμάχερ αντιμετώπισε πρόβλημα με τη Ferrari του όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, με τον Λουτσιάνο Μπούρτι της Prost να μην μπορεί να τον αποφύγει. Ως αποτέλεσμα ο Βραζιλιάνος εκτοξεύθηκε στον αέρα και κατέληξε στα προστατευτικά ελαστικά, παγώνοντας το κοινό.

Φυσικά από την εξίσωση δεν μπορεί να λείπει το σφοδρό ατύχημα του Γκουάνγιου Ζου στο GP Βρετανίας του 2022, έπειτα από επαφή που είχε με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG.

Today was a reminder that F1 remains a high-speed, high-risk sport that is always right on the edge.



We are so thankful to the advances in safety that mean both Zhou Guanyu and Alex Albon are safe and well. pic.twitter.com/BJ8PPDG2av