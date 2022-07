Ο Κινέζος οδηγός της Alfa Romeo είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στον πρώτο γύρο του Grand Prix της F1 στο Σίλβερστον.

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο Γκουάνγιου Ζου, μετά το τρομακτικό ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά την εκκίνηση του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας. Το μονοθέσιο του Κινέζου οδηγού της Alfa Romeo συγκρούστηκε με αυτό του Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) και γύρισε ανάποδα.

Όπως φαίνεται και από βίντεο που ανήρτησαν στα social media θεατές του αγώνα, το μονοθέσιο του Ζου σύρθηκε ανάποδα στην αμμοπαγίδα, με αποτέλεσμα να απογειωθεί στη συνέχεια και αφού πέρασε πάνω από τον τοίχο με ελαστικά να σταματήσει στο προστατευτικό συρματόπλεγμα!

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ζου δεν έχει υποστεί κάποιο κάταγμα, όμως μετά το ιατρικό κέντρο της πίστας θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Κόβεντρι για τις απαραίτητες εξετάσεις. Το γεγονός επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά τα υψηλά στάνταρ ασφαλείας στην F1, με το Halo να προστατεύει το κεφάλι του οδηγού.

Spectator’s view of the shunt. Underlines the severity & violence. #F1 pic.twitter.com/7j4vO6QOBe

Huge smash at @SilverstoneUK hoping the driver is okay. Was a scary incident #F1 #SilverstoneGP pic.twitter.com/oCzXOct1iX