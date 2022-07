Δείτε ξανά, καρέ-καρέ, τις συγκλονιστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα στο Σίλβερστον.

Ατυχήματα σε εκκινήσεις έχουμε δει πολλά, τόσα μαζεμένα και τέτοιου μεγέθους, πολύ σπάνια βλέπουμε. Και μετά από όσα συνέβησαν όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα στο Βρετανικό Grand Prix, το μοναδικό συμπέρασμα είναι πως η εξέλιξη της τεχνολογίας και η αύξηση των επιπέδων ασφαλείας, έσωσαν πάλι ζωές.

Ειδικά στην περίπτωση του Ζου Γκουάνγιου, που βρέθηκε να σέρνεται με το μονοθέσιο αναποδογυρισμένο, το roll hoop σπασμένο και το περίφημο “halo” να είναι αυτό που τον κρατούσε ασφαλή.

Όμως βλέποντας ξανά και ξανά όσα διαδραματίστηκαν στα πρώτα μέτρα του δέκατου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, δεν μπορείς να πιστέψεις την αλληλουχία των γεγονότων. Το πως μία μικροεπαφή (Πιερ Γκασλί με Τζορτζ Ράσελ) οδήγησε σε μία μεγαλύτερη (Ράσελ με Ζου) και στην πορεία οδήγησε στην εφιαλτική πορεία της Alfa Romeo του Κινέζου.





Και παράλληλα, να υπάρχει το άλλο συμβάν που σαν σε… φλιπεράκι, η Aston Martin του Σεμπάστιαν Φέτελ να χτυπά τη Williams του Άλεξ Άλμπον που πήγε με φόρα στον τοίχο και μετά “μάζεψε” τόσο την AlphaTauri του Γιούκι Τσουνόντα και την Alpine του Έστεμπαν Όκον.

Στο παρακάτω video μπορείτε να δείτε όλο το χάος από πέντε διαφορετικές οπτικές γωνίες. Τις τρεις εξωτερικές λήψεις, από το ελικόπτερο απ’ όπου φαίνονται τα… πιόνια στη σκακιέρα, από την πρώτη στροφή όπου είναι και η πιο δραματική λήψη όσων συμβαίνων στον Ζου κι από πίσω.

Παράλληλα, υπάρχουν δύο onboard λήψεις. Αυτή από τη Mercedes του Ράσελ, η περιστροφές της οποίες προκαλούν ζαλάδα και η άλλη από την AlphaTauri του Γκασλί που μαρτυρά το πως κλιμακώθηκε η κατάσταση.

Απλά, ανατριχιαστικό…

Today was a reminder that F1 remains a high-speed, high-risk sport that is always right on the edge.



We are so thankful to the advances in safety that mean both Zhou Guanyu and Alex Albon are safe and well. pic.twitter.com/BJ8PPDG2av