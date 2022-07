Ο Ολλανδός αποκάλυψε το πρόβλημα που είχε στον αγώνα του Σίλβερστον, όπου έκανε υπεπροσπάθεια για να τερματίσει.

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε ο Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ο Ολλανδός αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με το μονοθέσιό του, το οποίο του κατέστρεψε τις ελπίδες για τη νίκη, η οποία κατέληξε στον Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. Όμως η εγκατάλειψη του Έστεμπαν Οκόν της Alpine που προκάλεσε την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, τον βοήθησε να τερματίσει στην 7η θέση. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull Racing μίλησε για την εμπειρία του στο Σίλβερστον και το μέγεθος της ζημιάς που είχε.

«Οι πρώτοι μου γύροι ήταν πολύ καλοί. Είχα φοβερό ρυθμό και πλησίαζα τον Κάρλος, μέχρι που έκανε λάθος. Έτσι πήρα την 1η θέση. Αλλά μετά από λίγη ώρα υπήρχε ένα θραύσμα από ανθρακόνημα στη στροφή 5. Δεν μπόρεσα να πάω αριστερά ή δεξιά και το χτύπησα μετωπικά. Κανονικά όταν γίνεται αυτό τα κομμάτια διαλύονται. Αυτή τη φορά όμως χτύπησε το πάτωμα και κατέστρεψε τελείως την αριστερή πλευρά του πατώματος. Από εκείνο το σημείο και μετά έχανα πολύ χρόνο, το μονοθέσιο δεν οδηγούταν. Προσπάθησα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα και χάρη στο αυτοκίνητο ασφαλείας κερδίσαμε μερικές θέσεις. Καταφέραμε να μειώσουμε τις απώλειες στη βαθμολογία σήμερα», δήλωσε ο Φερστάπεν στο F1TV.

