Ο Κίμι Αντονέλι οδεύει προς το Circuit of the Americas γνωρίζοντας πως μπορεί να γίνει για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Το Grand Prix ΗΠΑ (23-25 Οκτωβρίου) μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την έκβαση του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1. Ο Κίμι Αντονέλι φτάνει στο Όστιν έχοντας την πρώτη μαθηματική ευκαιρία να εξασφαλίσει τον τίτλο, έξι αγώνες πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν. Ωστόσο, ακόμη και αν κερδίσει στο Circuit of The Americas, η στέψη του θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των αντιπάλων του.

Ο Ιταλός της Mercedes προηγείται στη βαθμολογία με 340 βαθμούς, έναντι 238 του Τζορτζ Ράσελ και 229 του Λιούις Χάμιλτον. Η διαφορά των 102 βαθμών από τον πλησιέστερο αντίπαλό του δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πρόωρη κατάκτηση του πρωταθλήματος, αν και τα σενάρια που τον ευνοούν είναι αρκετά συγκεκριμένα.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Τι χρειάζεται για να στεφθεί πρωταθλητής

Μετά το Grand Prix ΗΠΑ θα απομένουν πέντε αγώνες, στους οποίους θα μπορούν να συγκεντρωθούν συνολικά 125 βαθμοί. Επομένως, ο Αντονέλι πρέπει να φύγει από το Όστιν με προβάδισμα μεγαλύτερο από αυτό το όριο, ώστε να μην υπάρχει πλέον μαθηματική δυνατότητα ανατροπής.

Για να εξασφαλίσει τον τίτλο στο Τέξας, πρέπει να κερδίσει τον αγώνα, με τον Ράσελ να τερματίζει στην 9η θέση ή χαμηλότερα και τον Χάμιλτον στην 5η θέση ή χαμηλότερα. Οποιοδήποτε διαφορετικό αποτέλεσμα θα μεταφέρει τη μάχη του πρωταθλήματος τουλάχιστον μέχρι το Grand Prix Μεξικού.

Παρότι και άλλοι οδηγοί διατηρούν μαθηματικές ελπίδες, ο Ράσελ και ο Χάμιλτον είναι εκείνοι που μπορούν να εμποδίσουν την πρόωρη στέψη του Αντονέλι. Ο Ιταλός παραμένει σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, αλλά για να πανηγυρίσει ήδη από το Όστιν θα χρειαστεί τόσο τη νίκη όσο και έναν ευνοϊκό συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Οδηγός Απαραίτητο αποτέλεσμα στο GP ΗΠΑ Κίμι Αντονέλι Νίκη (1η θέση) Τζορτζ Ράσελ 9η θέση ή χαμηλότερα Λιούις Χάμιλτον 5η θέση ή χαμηλότερα

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.