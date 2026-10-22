Ο Σαρλ Λεκλέρ αναδεικνύει ένα ακόμη μειονέκτημα που έχει η Ferrari έναντι των αντιπάλων της, το οποίο δημιουργεί λάθος εντυπώσεις κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών τριημέρων.

Στο επερχόμενο Grand Prix ΗΠΑ, η Scuderia Ferrari ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα μεγάλο αεροδυναμικό πακέτο, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη διαφορά της από τους βασικούς ανταγωνιστές της. Ωστόσο, ο Σαρλ Λεκλέρ θεωρεί ότι το σημαντικότερο πρόβλημα της ιταλικής ομάδας δεν βρίσκεται στο στήσιμο ή στην ισορροπία του μονοθεσίου, αλλά στη συνολική απόδοσή του.

Η Scuderia έχει παρουσιάσει αρκετές φορές μέσα στο 2026 ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Εμφανίζεται ανταγωνιστική στις ελεύθερες δοκιμές, όμως όταν φτάνει η ώρα των κατατακτηρίων, η διαφορά από τις κορυφαίες ομάδες μεγαλώνει. Ο Μονεγάσκος εξήγησε γιατί συμβαίνει αυτό, επισημαίνοντας παράλληλα ένα από τα δυνατά σημεία της Ferrari.

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Γιατί η Ferrari χάνει έδαφος στις κατατακτήριες

Σύμφωνα με τον Λεκλέρ, η εικόνα των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής σε αγωνιστικά τριήμερα δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την πραγματική δυναμική των μονοθεσίων. Ο ίδιος εκτιμά ότι οι ανταγωνιστές της Ferrari χρησιμοποιούν διαφορετικές ρυθμίσεις στη μονάδα ισχύος τις Παρασκευές, διατηρώντας ένα περιθώριο απόδοσης που αξιοποιούν στις κατατακτήριες.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαστε ιδιαίτερα καλοί τις Παρασκευές. Είμαστε, αλλά πιστεύω ότι αυτό οφείλεται περισσότερο στις ρυθμίσεις των κινητήρων που χρησιμοποιούν οι άλλοι. Όταν φτάνουμε στις κατατακτήριες, έχουν κάτι που εμείς δεν διαθέτουμε», ανέφερε.

Quick, give us your best media day pose ⚡️📸 https://t.co/po4KmV288W — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 21, 2026

Αντίθετα, ένα από τα πλεονεκτήματα της Ferrari είναι η προετοιμασία που πραγματοποιεί πριν από κάθε αγωνιστικό τριήμερο. Η δουλειά στον προσομοιωτή του Μαρανέλο επιτρέπει στην ομάδα να φτάνει στην πίστα με ένα μονοθέσιο που βρίσκεται ήδη κοντά στο επιθυμητό επίπεδο ισορροπίας.

«Ένα από τα δυνατά μας σημεία ως ομάδα είναι ότι έχουμε από την αρχή ένα μονοθέσιο με καλή ισορροπία. Το μονοθέσιό μας έχει αρκετά στενό παράθυρο λειτουργίας στο set up, αλλά κάνουμε πολύ καλή προετοιμασία στον προσομοιωτή πριν από το τριήμερο. Η συσχέτιση των δεδομένων είναι πολύ καλή τελευταία και αυτό μας βοηθά να φτάνουμε στην πίστα με ένα μονοθέσιο στο οποίο αισθάνομαι αμέσως άνετα», εξήγησε o οδηγός των «κόκκινων».

Το πραγματικό πρόβλημα και οι αναβαθμίσεις του Όστιν

Ο Λεκλέρ ξεκαθάρισε ότι η βελτίωση της ισορροπίας δεν αρκεί για να καλύψει η Ferrari τη διαφορά από τους αντιπάλους της. Κατά την εκτίμησή του, το μονοθέσιο έχει ήδη αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητές του και χρειάζεται ουσιαστική αύξηση της απόδοσής του.

«Δεν είναι ότι, αν σχεδιάσουμε ένα μονοθέσιο με ακόμη πιο στενό παράθυρο λειτουργίας, θα μπορέσουμε να αντλήσουμε περισσότερη απόδοση. Οι πραγματικές δυνατότητες του αυτοκινήτου μας δεν βρίσκονται στο επίπεδο των βασικών ανταγωνιστών μας. Πιστεύω ότι υστερούμε λίγο σε καθαρή απόδοση αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Ένα από τα προβλήματα της Ferrari κατά τη διάρκεια της χρονιάς είναι η απόδοση στις ευθείες. Η επιλογή μικρότερου υπερσυμπιεστή, με στόχο τη βελτίωση της απόκρισης στις χαμηλότερες ταχύτητες, έχει συνοδευτεί από μειονεκτήματα σε άλλες περιοχές λειτουργίας της μονάδας ισχύος.

Στο Όστιν η Ferrari αναμένεται να παρουσιάσει νέο πάτωμα, ανασχεδιασμένα sidepods και αλλαγές στο αμάξωμα, στο μεγαλύτερο πακέτο αναβαθμίσεων που έχει προγραμματίσει για το 2026. Η αποτελεσματικότητά τους θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό κατά πόσο μπορεί να πλησιάσει τις κορυφαίες ομάδες στους τελευταίους αγώνες.

Η τελευταία νίκη της Ferrari παραμένει αυτή του Σαρλ Λεκλέρ στο φετινό Grand Prix Μ. Βρετανίας στις αρχές καλοκαιριού.

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