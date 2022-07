Ο Βρετανός παρά το δεύτερο συνεχόμενο βάθρο του ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος και παράλληλα απογοητευμένος με το αποτέλεσμα που πήρε στο Σίλβερστον.

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, όμως εν τέλει δεν κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη. Το αυτοκίνητο ασφαλείας στους τελευταίους γύρους δεν τον βοήθησε, όμως κατάφερε να ανέβει στο βάθρο.

Για να το πετύχει αυτό, έπρεπε να δώσει επικές μονομαχίες στο τέλος με τους Σέρχιο Πέρεζ και Σαρλ Λεκλέρ. Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας και στο πλαίσο των τηλεοπτικών συνεντεύξεων, αναφέρθηκε στον αγώνα που είχε και κάλεσε την ομάδα του να συνεχίζει τη μάχη για να επιστρέψει στην κορυφή.

«Πρώτα θέλω να πω μπράβο στο κοινό γιατί είχαμε τη μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία. Ευχαριστώ όλους σας για την τρομερή υποστήριξη. Αυτό δεν το βλέπουμε πουθενά αλλού στον κόσμο. Είναι το πιο φοβερό κοινό. Σήμερα τα έδωσα όλα, προσπαθούσα να κυνηγήσω τις Ferrari, πολλά μπράβο στον Κάρλος (Σάινθ). Η Ferrari ήταν πολύ γρήγορη για εμάς σήμερα. Στο τέλος ήμουν στη μάχη με τον Τσέκο (Πέρεζ) και τον Λεκλέρ. Η Red Bull ήταν πολύ γρήγορη στις ευθείες για εμάς σήμερα. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα, φέραμε μία αναβάθμιση και κάναμε ένα ακόμα βήμα προς τα εμπρός σήμερα, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε», δήλωσε ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

