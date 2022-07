Μετά το φινάλε του δραματικού Βρετανικού Grand Prix, ο Μεξικανός ήταν πολύ χαρούμενος με την επίτευξη ακόμη ενός βάθρου.

Ο αγώνας του Σέρχιο Πέρεζ έδειχνε να έχει καταστραφεί μετά τον πρώτο γύρο, καθώς είχε ζημιά στην εμπρός αεροτομή έπειτα από επαφή με τους Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν. Όμως ο Μεξικανός δεν το έβαλε κάτω, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας και κατάφερε να τερματίσει στη 2η θέση του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας πίσω από τον Κάρλος Σάινθ.

Χρειάστηκε βέβαια να δώσει μεγάλες μάχες και γι' αυτό, στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις μετά το τέλος του αγώνα, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος.

«Ήταν ένα φοβερό comeback. Συνεχίσαμε να πιέζουμε και η ευκαιρία ήρθε στο τέλος. Ήταν μία φοβερή μάχη με τον Σαρλ και τον Λιούις. Οι τελευταίοι γύροι ήταν επικοί. Ήταν μια εξαιρετική μάχη», ανέφερε ο Μεξικανός.

Όσον αφορά το συμβάν στην εκκίνηση που είχε επαφή με τον Λεκλέρ και τον Φερστάπεν, ο Πέρεζ ανέφερε: «Αυτό που έγινε βασικά ήταν πως με στρίμωξαν σε εκείνο το σημείο. Δεν είχα που να πάω, ο Σαρλ ήταν στην εσωτερική, ο Μαξ στην εξωτερική και η εμπρός αεροτομή μου είχε πολλή ζημιά αλλά κατάφερα να ανακάμψω από την τελευταία θέση».

Τερματίζοντας δεύτερος, ο Πέρεζ μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία από τον Φερστάπεν στους 34 πόντους, ενώ με την εμφάνισή του στο Σίλβερστον, ο οδηγός της Red Bull Racing αναδείχθηκε Driver of the Day.

Your #F1DriverOfTheDay



What a drive from Checo! 👏👏👏#BritishGP @salesforce pic.twitter.com/n5Thhxpa5Z