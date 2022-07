Ο επικεφαλής της Red Bull Racing δεν ήταν καθόλου χαρούμενος με το γεγονός πως το κοινό του Σίλβερστον αποδοκίμασε τον Ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο κόσμος που βρέθηκε στην πίστα του Σίλβερστον για το Grand Prix Μ. Βρετανίας ετοίμασε μία ιδιαίτερη υποδοχή για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο μεγάλος αντίπαλος του Λιούις Χάμιλτον το 2021, ενώ διατηρεί σχέση με την κόρη του Νέλσον Πικέ, Κέλι, που έκανε ρατσιστική επίθεση προς τον Βρετανό της Meredes-AMG..

Τόσο την Πέμπτη πριν την έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου όσο και μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, το κοινό του Σίλβερστον αποδοκίμασε τον Φερστάπεν. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, ο οποίος δεν καταλαβαίνει γιατί συμβαίνει αυτό.

«Δεν είναι ποτέ ωραίο να ακούς αποδοκιμασίες για κανέναν οδηγό και είναι ασυνήθιστο για το βρετανικό κοινό να το κάνει αυτό, διότι συνήθως εκτιμούν όλους τους οδηγούς. Είναι κάτι όμως που ο Μαξ αποδέχεται. Ο Λιούις είναι ο αγαπημένος οδηγός του κοινού και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Στον επόμενο αγώνα θα έχει πολλούς οπαδούς. Ο Μαξ έχει τρομερή υποστήριξη όπου κι αν πάμε στον κόσμο», ανέφερε ο Βρετανός στο Sky Sports.

Catch!! 😄 Getting up close with the fans on #BritishGP Thursday 👋 pic.twitter.com/qDFAWeBF1Y