Η F1 καταδίκασε με ανακοίνωσή της τα σχόλια του Βραζιλιάνου πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή.

Χαμός γίνεται τις τελευταίες ώρες στα social media, μετά την ανάδειξη ενός podcast στο οποίο ο Νέλσον Πικέ ο πρεσβύτερος είχε χρησιμοποιήσει ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Λούις Χάμιλτον.

Το podcast είχε γίνει στη Βραζιλία και μάλιστα έχουν περάσει αρκετοί μήνες – ηχογραφήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Θέμα συζήτησης ήταν το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, όπου ο οδηγός της Mercedes είχε συγκρουστεί με τον Μαξ Φερστάπεν, στέλνοντας τον Ολλανδό στον προστατευτικό τοίχο από ελαστικά.

Σύμφωνα με το έγκυρο motorsport.com, ο Πικέ είχε πει: «Ο αρ**** έβαλε το μονοθέσιό του στην εσωτερική. Η Κοπς είναι στροφή πολύ υψηλής ταχύτητας, είναι αδύνατο να την περάσουν δύο μονοθέσια δίπλα δίπλα. Έπαιξε βρώμικα. Και ήταν τυχερός γιατί ο Φερστάπεν γαμ*****. Ο Χάμιλτον ήταν πολύ τυχερός».

Η Formula 1 έσπευσε να πάρει θέση επί του θέματος. Η ανακοίνωσή της ανέφερε: «Η ρατσιστική γλώσσα είναι μη αποδεκτή, σε οποιαδήποτε μορφή της και δεν έχει θέση στην κοινωνία σήμερα. Ο Λούις είναι ένας απίστευτος πρεσβευτής του σπορ μας και δικαιούται σεβασμού. Οι ακούραστες προσπάθειές του να στηρίξει τη διαφορετικότητα αποτελούν μάθημα για πολλούς και κάτι για το οποίο έχουμε, ως F1, δεσμευτεί».

Άμεση ήταν η αντίδραση και του ίδιου του Χάμιλτον, που έγραψε στα social media: «Είναι κάτι περισσότερο από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται. Αυτές οι αρχαϊκές νοοτροπίες πρέπει να αλλάξουν και δεν έχουν θέση στο άθλημά μας. Όλη μου τη ζωή είμαι περικυκλωμένος και στοχοποιημένος από τέτοιες συμπεριφορές. Υπήρξε αρκετός χρόνος για να πάρουμε τα μαθήματά μας. Πρέπει να δράσουμε».

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action.