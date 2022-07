Formula 1: Το αντίκτυπο των kerb στο πόδι του οδηγού (vid)

Η νέα «foot cam» της F1 δίνει μία διαφορετική διάσταση στο τι συμβαίνει μέσα στο κόκπιτ.

Στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας η Formula 1 μας επιφύλασσε μία ευχάριστη έκπληξη αφού για πρώτη φορά είδαμε στην τηλεοπτική κάλυψη live εικόνες από τα… πεντάλ μονοθεσίου!

Συγκεκριμένα στη McLaren MCL36 του Λάντο Νόρις, που στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής ήταν άνευ χρόνου στο FP1 που επηρεάστηκε από τη βροχή και τρίτος στο FP2, μόλις 176 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον καλύτερο χρόνο της ημέρας που ανήκε στον Κάρλος Σάινθ.

Εκεί λοιπόν βλέπουμε τα… πατήματα του Βρετανού οδηγού στα πεντάλ του γκαζιού και του φρένου, τα κάθετα πλαίσια που χρησιμεύουν για να κρατούν το πόδι του στο πεντάλ, τις στροφές της κολώνας του τιμονιού, την εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων αλλά και τα μαλακά προστατευτικά που αποτρέπουν χτυπήματα του ποδιού στα άκαμπτα μέρη του κόκπιτ.





Το γιατί είναι εμφανές τη στιγμή που το βρετανικό μονοθέσιο περνάει πάνω από τα kerb (σ.σ. τα λίγο υπερυψωμένα «κράσπεδα» μεικτού χρωματισμού που καθορίζουν τα όρια της αγωνιστικής διαδρομής στις εισόδους και τις εξόδους των στροφών) και το πάτωμά του βρίσκει στη… Γη. Παρότι στο γενικό πλάνο η McLaren δείχνει να επηρεάζεται ελάχιστα, στο video που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό το αντίκτυπο του περάσματος αυτού στο πόδι του 22χρονου οδηγού...

Watch Norris's left foot as he goes over the kerbs 👀#BritishGP #F1 pic.twitter.com/P60ePWKN7K