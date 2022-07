O Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1, στην πίστα του Σίλβερστον.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, με η Scuderia Ferrari να ολοκληρώνει την ημέρα ως η ταχύτερη ομάδα με τον Κάρλος Σάινθ στην κορυφή των χρόνων. Ο Ισπανός έγραψε με τη μαλακή γόμα το 1:29,942 και ήταν κατά μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος του Λιούις Χάμιλτον με την αναβαθμισμένη Mercedes W13 E Performance.

Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών πραγματοποιήθηκε υπό στεγνές συνθήκες, με τις ομάδες να πραγματοποιούν διάφορα προγράμματα. Οι πρώτοι 10 οδηγοί είχαν διαφορά μόλις ένα δευτερόλεπτο μεταξύ τους, κάτι που είναι εντυπωσιακό για μία πίστα όπως το Σίλβερστον.

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε στο FP2 του GP Μ. Βρετανίας. Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές, με όλους τους οδηγούς να βγαίνουν στη στεγνή πίστα του Σίλβερστον για να κάνουν τους πρώτους τους γρήγορους γύρους. Στα πρώτα λεπτά είχαμε και τις τρεις διαφορετικές γόμες ελαστικών, με τις ομάδες να κάνουν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών.

🚥 FP2 GREEN LIGHT 🚥 Here come the drivers! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/Lrff0AdXZz

Η κατάταξη άλλαζε συνεχώς στα πρώτα 10 λεπτά, με τους οδηγούς της Ferrari να κυριαρχούν στους χρόνους. Όλες οι ομάδες πραγματοποιούσαν παράλληλα αεροδυναμικές δοκιμές, ενώ έκαναν συλλογή δεδομένων για να βελτιώσουν την απόδοση των μονοθεσίων τους. Μετά τα πρώτα 15 λεπτά, στην κορυφή της κατάταξης ήταν ο Λεκλέρ με το 1:29,462, ο οποίος ήταν μόλις τέσσερα δέκατα μπροστά από τον Φερστάπεν. Αμφότεροι ήταν στη μέση γόμα ελαστικών, ενώ ο ταχύτερος οδηγός με τη μαλακή γόμα ήταν ο Αλόνσο στην 6η θέση. Ο Σάινθ επέλεξε να κάνει έναν παραπάνω γύρο από τον Λεκλέρ, ο οποίος τον έφερε στη 2η θέση της κατάταξης, κι έτσι η Ferrari ανέβηκε στο 1-2.

Με περίπου 25 λεπτά να έχουν περάσει στο FP2, oι Μπότας και Ράσελ φόρεσαν φρέσκο σετ της μαλακής γόμας και βγήκαν για να κάνουν γρήγορες προσπάθειες. Οι χρόνοι τους δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακοί, με τον οδηγό της Alfa Romeo να ξεπερνά τον Χάμιλτον. Αυτός που τράβηξε τα βλέμματα πάνω του ήταν ο Νόρις, ο οποίος με τη μαλακή γόμα πριν συμπληρωθεί το ημίωρο ανέβηκε στην 1η θέση με το 1:29,118.

George Russell at the wrong end of some Friday afternoon traffic 👀 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/iakRpvr0yE

Ο Σάινθ όταν έβαλε τη μαλακή γόμα κατάφερε για μόλις ένα δέκατο να ρίξει το χρόνο του Νόρις, ενώ ο Λεκλέρ επέστρεψε στο γκαράζ της ομάδας του. Προβλήματα αντιμετώπισαν τα μονοθέσια της Red Bull Racing και του Χάμιλτον, μένοντας για αρκετή ώρα στο γκαράζ. Πολύ καλό χρόνο είχε κάνει ο Αλόνσο, ο οποίος βρέθηκε εντός 5άδας παρά το porpoising και μπροστά από τον Ράσελ.

Με περίπου 20 λεπτά να απομένουν, είχε έρθει η ώρα των Red Bull και του Χάμιλτον να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων με τη μαλακή γόμα. Ο Χάμιλτον σκαρφάλωσε στη 2η θέση όντας 0,163 δευτερόλεπτα πίσω από τον Σάινθ, ενώ ο Φερστάπεν ήταν 4ος, μόλις 44 χιλιοστά πίσω του. Την ίδια ώρα προβλήματα αντιμετώπισαν στην Aston Martin, καθώς το πάτωμα στην AMR22 του Φέτελ είχε ζημιά κι ως αποτέλεσμα ο Γερμανός έχασε πολύτιμο χρόνο στην πίστα.

Στα τελευταία λεπτά οι ομάδες εστίασαν στο ρυθμό αγώνα, με τους οδηγούς να κινούνται στην πίστα με πολλά καύσιμα ώστε να μαζέψουν πολύτιμα δεδομένα. Παραπλήσιο ρυθμό είχαν οι οδηγοί των Ferrari, Red Bull Racing και Mercedes-AMG, καθώς κινούνταν άνετα στο 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα.

A bumpy pit stop for Lando 😮



Looks like the rear jack failed before the tyres were strapped on#BritishGP #F1 pic.twitter.com/caQ9hqlhFo