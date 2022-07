O Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στην πίστα του Σίλβερστον.

Με έναν αρκετά παράξενο τρόπο ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Μ. Βρετανίας, με τον Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo να ολοκληρώνει στην κορυφή της κατάταξης. Ο Φινλανδός με τα ενδιάμεσα ελαστικά σημείωσε το 1:42,781 και ήταν κατά μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος του Λιούις Χάμιλτον που έκανε χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών.

Η βροχή επηρέασε το πρόγραμμα των ομάδων, με μόλις 10 οδηγούς να γράφουν χρονομετρημένη προσπάθεια. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη συνέχεια του τριημέρου μιας και αρκετοί είναι αυτοί που έχουν φέρει αναβαθμίσεις στα μονοθέσιά τους και η συλλογή δεδομένων είναι πολύτιμη.

Bit of sun, some clouds, spots of rain... Just your typical Silverstone weather! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/F9fvX2AEoZ

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε στο FP1 του Grand Prix Μ. Βρετανίας. Η βροχή έκανε την εμφάνισή της λίγα λεπτά πριν την έναρξη της διαδικασίας και «χτύπησε» ορισμένα κομμάτια της πίστας. Αυτό οδήγησε τις ομάδες στο να χρησιμοποιήσουν τα ενδιάμεσα ελαστικά στην αρχή του 60λεπτου.

Λίγοι ήταν αυτοί που βγήκαν για τα αναγνωριστικά τους περάσματα, με τις ομάδες να βλέπουν τα προγράμματά τους να επηρεάζονται σημαντικά. Σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν φέρει αναβαθμίσεις στα μονοθέσιά τους και η αξιολόγησή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μέχρι να συμπληρωθούν 20 λεπτά, ο ήλιος είχε κάνει την εμφάνισή του, αλλά η πίστα είχε ακόμα νερό σε κάποια σημεία. Εντυπωσιακά ήταν τα πλάνα της μετάδοσης που έδειχναν το νερό να εξατμίζεται από την επιφάνεια του οδοστρώματος.

Μέχρι να συμπληρωθούν 30 λεπτά στο FP1, ο Σάινθ της Ferrari ήταν στην κορυφή της κατάταξης με χρόνο στο 1:42,967. Μέχρι εκείνο το σημείο, 9 οδηγοί είχαν συμπληρώσει χρονομετρημένη προσπάθεια.

Dry in some parts of the track, still wet in others 👀 #BritishGP @LewisHamilton pic.twitter.com/6kvya4K1tU

Για αρκετή ώρα επικρατούσε ησυχία στην πίστα, την οποία «έσπασε» ο Χάμιλτον με 12 λεπτά να απομένουν για το τέλος. Οι γύροι του ήταν αναγνωριστικοί, όμως έγινε αμέσως αντιληπτό πως η πίστα ήταν πολύ κοντά στο σημείο όπου τα ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα ήταν απαραίτητα.

Πράγματι, με κάτι λιγότερο από 10 λεπτά, ο οδηγός της Mercedes έκανε pit-stop και πέρασε στη μαλακή γόμα ελαστικών. Το παράδειγμά του το ακολούθησαν κι άλλοι οδηγοί, με την πίστα να γεμίζει από μονοθέσια στο τέλος του FP1. Σε εκείνο το σημείο, μόλις το δεύτερο κομμάτι είχε νερό στην πίστα. Ο Χάμιλτον κατάφερε να βελτιώσει αλλά δεν πέρασε τον Μπότας που είχε γράψει την ταχύτερη επίδοση με τα ενδιάμεσα ελαστικά.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε πρόωρα όταν ο Στρολ έχασε τον έλεγχο στη στροφή Κοπς που είχε πολύ νερό, έχοντας ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα.

A few cars emerge onto the track including Lance Stroll, but the Canadian spins off into the gravel.



He's stuck. Out comes the red flag, and FP1 is brought to an end a couple of minutes early.#BritishGP #F1 pic.twitter.com/Nocss32ezW