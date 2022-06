O Πέκο Μπανάια της Ducati ήταν ταχύτερος στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Άσεν, όταν στέγνωσε η πίστα.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Άσεν για το Grand Prix Ολλανδίας με την Ducati να κάνει το δύο στα δύο στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής, καθώς ο Πέκο Μπανάια ολοκλήρωσε την περίοδο στην κορυφή του πίνακα των χρόνων. Ο Ιταλός στο τέλος της διαδικασίας με ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα έγραψε το 1:33,274 και πήρε την 1η θέση μπροστά από τον Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia.

Ο χρόνος του ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός, καθώς παρά τις μεικτές συνθήκες, έφτασε πολύ κοντά στο ρεκόρ πίστας στο Άσεν. Η κατάταξη της δεύτερης περιόδου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αν βρέχει στο FP3, τότε οι 10 ταχύτεροι της περιόδου αυτής θα πάρουν την απευθείας πρόκριση για το Q2 στις κατατακτήριες.

Οι συνθήκες στη δεύτερη περίοδο δοκιμών ήταν πολύ καλύτερες από του FP1, με τη βροχή να έχει σταματήσει. Η πίστα όμως είχε ακόμη αρκετό νερό, με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα του Άσεν με ελαστικά βροχής.

Με την πίστα να στεγνώνει βλέπαμε τα χρονόμετρα να πέφτουν σημαντικά, με τους αναβάτες να αλλάζουν την κατάταξη με κάθε τους πέρασμα. Με τη συμπλήρωση 15 λεπτών στην κορυφή των χρόνων ήταν ο Μορμπιντέλι της Yamaha με χρόνο στο 1:41,834. Όσο στέγνωνε η πίστα όμως, βλέπαμε ακόμη καλύτερα περάσματα, με τον Ολιβέιρα να είναι αυτός που ανέβηκε πρώτος.

Έπρεπε να περάσουν 20 λεπτά ώστε να δούμε τους πρώτους αναβάτες με ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα. Η αγωνιστική γραμμή είχε στεγνώσει αρκετά και αυτό τους έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσουν για πρώτη φορά τα σκλικ ελαστικά.

Πρώτος ήταν ο Ζοαν Ζαρκό που αμέσως βελτίωσε την καλύτερη επίδοση στο 1:39,511. Μαζί με τον Μαρίνι έγραφαν ταχύτερα περάσματα, με τους υπόλοιπους αναβάτες να παίρνουν το χρόνο τους μέχρι να βγουν για γρήγορα περάσματα.

Τα επόμενα λεπτά αποδείχθηκαν ιδιαίτερα συναρπαστικά, με τα σλικ ελαστικά να προσφέρουν πολλούς γρήγορους γύρους. Η κατάταξη άλλαζε συνεχώς, με τους Ολιβέιρα, Κουαρταραρό και Μίλερ να είναι στις κορυφαίες θέσεις. Με τους αναβάτες να έχουν πολλά καύσιμα στο ντεπόζιτο των μοτοσικλετών τους, συνέχιζαν να πιέζουν διότι σε περίπτωση που βρέχει στο FP3 το Σάββατο, οι θέσεις στο Q2 των κατατακτηρίων θα βασιστούν στα αποτελέσματα του FP2.

Η τελική κατάταξη κρίθηκε στον τελευταίο γύρο όλων των αναβατών. Ταχύτερος όλων αναδείχθηκε ο Μπανάια με το 1:33,274 και ξεπέρασε για περίπου δύο δέκατα τον Αλέιξ Εσπαργκαρό, ενώ πίσω του ακολούθησαν οι Κουαρταραρό και Μιρ.

Η δράση στο Grand Prix Ολλανδίας συνεχίζεται με το FP3 το Σάββατο στις 10:55 ώρα Ελλάδος.

