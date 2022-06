Έπειτα από μία πολύ καλή εμφάνιση στον Καναδά, η γερμανική ομάδα στοχεύει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Στην αγωνιστική της βελτίωση στοχεύει η Mercedes-AMG, έπειτα από μία θετική εμφάνιση στο Grand Prix Καναδά. Ο Λιούις Χάμιλτον ανέβηκε στο βάθρο των νικητών και ανά διαστήματα είχε εφάμιλλο ρυθμό με τους Μαξ Φερστάπεν και Κάρλος Σάινθ.

Η W13 E Performance έχει αποδειχθεί ένα δύστροπο μονοθέσιο που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ομάδας και των οδηγών της, Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ. Επόμενος αγώνας είναι το GP Μ. Βρετανίας, ένας αγώνας που η γερμανική ομάδα θέλει να τα πάει πολύ καλά. Για το λόγο αυτό ετοιμάζει ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων όπως αποκάλυψε ο τεχνικός της διευθυντής, Μάικ Έλιοτ.

«Γι’ αυτό που πρέπει να είστε σίγουροι είναι πως θα πιέσουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε. Θα φέρουμε νέα κομμάτια στο Σίλβερστον, θα προσπαθήσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά το μονοθέσιο και να βρούμε επιπλέον απόδοση. Μπορούμε να βελτιώσουμε το υπάρχον πακέτο που έχουμε κι επίσης να προσθέσουμε τα νέα κομμάτια. Παράλληλα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, προς το παρόν είμαστε λίγο πιο αργοί από τις Red Bull και τις Ferrari. Σε έναν αγώνα δίχως προβλήματα πιστεύω πως θα είναι δύσκολα τα πράγματα» ανέφερε ο Βρετανός στο debrief της Mercedes στο Youtube.

Παρά το γεγονός πως υστερεί σε απόδοση έναντι του ανταγωνισμού, η Mercedes πιστεύει σύμφωνα με τον Έλιοτ πως μπορεί να διεκδικήσει μία καλή θέση στη Μ. Βρετανία: «Το Σίλβερστον είναι μία πίστα που πιστεύω πως θα μας βολέψει όπως η Βαρκελώνη, αλλά μπορεί να είναι λίγο δύσκολες οι καταστάσεις. Ό, τι γίνει θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε όσο πιο σκληρά γίνεται, διότι θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες. Θέλουμε να κερδίσουμε για την ομάδα, θέλουμε να κερδίσουμε και για τους οπαδούς μας. Θα δούμε τι θα γίνει».

Μετά από εννέα αγώνες στο 2022, η Mercedes βρίσκεται στην 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 188 βαθμούς.

GR: 2.73s ⏱ LH: 2.85s ⏱ Let's see some ❤ for this lovely work by the crew on Sunday. 👊



Let’s see some love for the crew for these slick Montreal stops. 👊 pic.twitter.com/WAoonBvzr3