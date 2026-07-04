F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Σίλβερστον

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Σίλβερστον
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Ο Κίμι Αντονέλι είναι πολλάπλά κερδισμένος, αφού μεγάλωσε λίγο ακόμα τη διαφορά του από τη 2η θέση, για την οποία ακόμα μάχονται οι Τζορτζ Ράσελ και Λούις Χάμιλτον.

Τι έγινε στον Αγώνα Σπριντ του GP Μ. Βρετανίας στο Σίλβερστον.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Kimi AntonelliMercedes179
2George RussellMercedes136
3Lewis HamiltonFerrari132
4Lando NorrisMcLaren85
5Charles LeclercFerrari83
6Oscar PiastriMcLaren82
7Max VerstappenRed Bull Racing76
8Isack HadjarRed Bull Racing42
9Pierre GaslyAlpine41
10Liam LawsonRacing Bulls31
11Oliver BearmanHaas F1 Team18
12Franco ColapintoAlpine16
13Arvid LindbladRacing Bulls14
14Carlos SainzWilliams6
15Alexander AlbonWilliams5
16Esteban OconHaas F1 Team3
17Gabriel BortoletoAudi2
18Fernando AlonsoAston Martin1
19Nico HulkenbergAudi0
20Valtteri BottasCadillac0
21Sergio PerezCadillac0
22Lance StrollAston Martin0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes315
2Ferrari215
3McLaren167
4Red Bull Racing118
5Alpine57
6Racing Bulls45
7Haas F1 Team21
8Williams11
9Audi2
10Aston Martin1
11Cadillac0

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@Photo credits: Mercedes F1

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