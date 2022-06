Ο Πέδρο Ακόστα έσπασε το μηριαίο οστό σε προπόνηση motocross και μένει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 εβδομάδες

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Moto3 του 2021, Πέδρο Ακόστα τραυματίστηκε σοβαρά σε προπόνηση motocross δύο ημέρες μετά τον αγώνα της Γερμανίας όπου κατάφερε να ανέβει στο βάθρο του αγώνα Moto2. Ο ταλαντούχος Ισπανός έσπασε το μηριαίο οστό του αριστερού του ποδιού με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στη Βαρκελώνη για εγχείρηση.

Ο Ακόστα είχε ξεκινήσει να βρίσκει την ταχύτητά του στη σέλα της Red Bull KTM Moto2 έχοντας κερδίσει τον αγώνα της Ιταλίας και παίρνοντας τη δεύτερη θέση στο Σάχσενρινγκ. Αυτός ο τραυματισμός ωστόσο τον αφήνει πλέον εκτός δράσης για αρκετό καιρό με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για 6-8 εβδομάδες.

Ο Ισπανός έκανε την επέμβαση στη Βαρκελώνη και οι γιατροί έμειναν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Αυτό που μένει τώρα είναι ο Ακόστα να ξεκινήσει αποθεραπεία για να είναι έτοιμος όσο το δυνατόν ταχύτερα. Θα χάσει σίγουρα τον αγώνα του Άσσεν στην Ολλανδία το προσεχές αγωνιστικό τριήμερο 24-26 Ιουνίου και ελπίζει να είναι έτοιμος για το Βρετανικό Grand Prix τον Αύγουστο.

