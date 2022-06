Απογοητευμένος από το γεγονός πως δεν κατάφερε να περάσει τον Μαξ Φερστάπεν στο Μοντρεάλ, ήταν ο Κάρλος Σάινθ.

Το Grand Prix Καναδά του 2022 μας χάρισε μονομαχίες μέχρι τον τελευταίο γύρο, με τη νίκη να πηγαίνει για ακόμα μία φορά στο στρατόπεδο της Red Bull Racing. O Μαξ Φερστάπεν κέρδισε τον Κάρλος Σάινθ, με τον Ισπανό να φτάνει πιο κοντά από ποτέ στην καριέρα του σε νίκη στη Formula 1.

Παρά το γεγονός πως ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα την ημέρα του αγώνα, το τελικό αποτέλεσμα αφήνει απογοητευμένο τον 27χρονο Ισπανό. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για την ευκαιρία που έχασε.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος. Ήμουν πολύ κοντά στη νίκη, ειδικά με το ρυθμό που είχα σε όλο τον αγώνα, ο οποίος ήταν πολύ καλός. Ήμουν πολύ άνετος και συνεχώς λίγο ταχύτερος από τον Μαξ. Πονάει πολύ όταν χάνεις έχοντας πιο γρήγορο μονοθέσιο», ανέφερε στο DAZN F1.

Με 20 γύρους να απομένουν, ο Γιούκι Τσουνόντα της Scuderia AlphaTauri βγήκε εκτός πίστας προκαλώντας την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας. Αυτό ανάγκασε τη Ferrari να μπει για αλλαγή ελαστικών, κάτι που ο Σάινθ πιστεύει πως του κόστισε τη νίκη: «Η στρατηγική ήταν κρίσιμη για τον αγώνα και δίχως το αυτοκίνητο ασφαλείας θα ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον να με περάσει. Θα έμενα έξω μέχρι το τέλος και δεν μου μείωνε τη διαφορά πολύ γρήγορα και πίστευα πως θα τα καταφέρω. Μετά βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας και έπρεπε να μπω για αλλαγή ελαστικών. Δίστασα μεταξύ της μαλακής και της σκληρής γόμας. Ήμασταν πολύ γρήγοροι και ασκήσαμε τρομερή πίεση στον Μαξ αλλά όχι αρκετή για να τον περάσουμε».

Με την έβδομη νίκη της Red Bull Racing στο 2022, η διαφορά στη βαθμολογία του πρωταθλήματος κατασκευαστών είναι πλέον στους 76 βαθμούς. Ο Μαξ Φερστάπεν από τη μεριά του απολαμβάνει μία διαφορά της τάξεως των 46 βαθμών έναντι του Σέρχιο Πέρεζ.

That first win was just out of reach, but nonetheless a superb drive from @Carlossainz55 👏#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/MMxXLlQvpR