Ο Ισπανός οδηγός της Ferrari έφτασε πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Κάρλος Σάινθ πάλεψε ενάντια στον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2021 για 14 συνεχόμενους γύρους, όμως δεν κατάφερε εν τέλει να βρει τρόπο να περάσει τον Ολλανδό της Red Bull Racing. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari έφτασε πιο κοντά από ποτέ στην καριέρα του σε νίκη, όμως δεν είχε ποτέ ουσιαστική ευκαιρία να επιτεθεί.

Μετά τον αγώνα ο Σάινθ παραδέχθηκε πως έδωσε τα πάντα για να φέρει τη νίκη στο Μαρανέλο, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό: «Πίεζα πολύ, πήγαινα τέρμα γκάζι. Δεν άφηνα ούτε εκατοστό απόστασης από τον τοίχο. Τα έδινα όλα, προσπαθούσα να πάρω τα μέγιστα από τη μπαταρία μου, δοκίμασα τα πάντα για να περάσω τον Μαξ. Αλλά σήμερα δεν είχαμε αρκετή ταχύτητα ώστε να τον φτάσω στη φουρκέτα και μετά να τον ωθήσω εκτός ιδανικής αγωνιστικής γραμμής ενόψει του chicane. Το θετικό είναι πως ήμασταν γρήγοροι, νομίζω σε όλο τον αγώνα ήμασταν ταχύτεροι αλλά σε αυτή την πίστα, χρειάζεσαι λίγη περισσότερη υπεροχή για να προσπεράσεις».

Παρά το γεγονός πως δεν κατάφερε εν τέλει να πάρει την καρό σημαία, ο 27χρονος δήλωσε χαρούμενος με τη συνολική του εικόνα στο Grand Prix: «Είμαι κυρίως ικανοποιημένος από το ρυθμό αγώνα. Το πως κατορθώσαμε να ασκήσουμε πίεση στον Μαξ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η ώρα των pit stop ήταν σωστή και ειλικρινά, κάναμε τα πάντα. Ήμασταν πολύ, πολύ κοντά στη νίκη σήμερα, θα κρατήσω τα θετικά από αυτή την ημέρα και θα συνεχίσω να προσπαθώ στον επόμενο αγώνα».

Ο teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, κατάφερε να σκαρφαλώσει στην 5η θέση στα τελικά αποτελέσματα, παρότι εκκίνησε 19ος, φέρνοντας πολύτιμους βαθμούς στην ιταλική ομάδα.

