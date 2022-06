Μαξ Φερστάπεν και Κάρλος Σάινθ είχαν μία στιγμή αμοιβαίας εκτίμησης μετά το τέλος του Grand Prix της F1.

Με τους Σέρχιο Πέρεζ και Σαρλ Λεκλέρ να εκκινούν από χαμηλές θέσεις στο grid το Grand Prix του Καναδά, ήταν ξεκάθαρο πως η νίκη θα κρινόταν ανάμεσα στον κάτοχο της pole position, Μαξ Φερστάπεν, και τον οδηγό που εκκινούσε ακριβώς πίσω του, στην 3η θέση – τον Κάρλος Σάινθ.

Έτσι κι έγινε, με τους οδηγούς των Red Bull Racing και Scuderia Ferrari να επιδίδονται σε μία μάχη που κράτησε 70 γύρους. Στους πρώτους 50 ήταν μία μάχη στρατηγικής. Οι δυο τους εναλλάχθηκαν στην πρωτοπορία αλλά αυτό ήταν βάσει των επιλογών των ομάδων τους και των pit stop.

Όμως, το ατύχημα του Γιούκι Τσουνόντα και το αυτοκίνητο ασφαλείας που έκανε αναπόφευκτα την είσοδό του στην αγωνιστική διαδρομή, έφεραν τους Φερστάπεν και Σάινθ σε απόσταση αναπνοής, με 15 γύρους μάχης μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας.

Ο Ισπανός πίεσε, βρισκόταν στη ζώνη χρήσης του DRS αλλά δεν κατάφερε να περάσει τον άλλοτε teammate του. Έτσι ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, με την πρώτη τους κίνηση όταν βρέθηκαν δίπλα-δίπλα, να είναι κίνηση fair play! Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί...

They started their first race in F1 together, as team mates 🤝



And they ended their 150th race weekend together too - duelling for victory ⚔️



How far @Max33Verstappen and @Carlossainz55 have come!#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/7lnAWVXZIX