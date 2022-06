Η καλύτερη εμφάνιση του Μικ σε κατατακτήριες δοκιμές είχε ως «έπαθλο» μία ζεστή αγκαλιά από την Κορίνα.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Καναδά έκρυβαν πολλές μικρές και μεγάλες ιστορίες. Από την πρώτη Pole του Μαξ Φερστάπεν σε σιρκουί πόλης και την επιστροφή του Φερνάντο Αλόνσο στην πρώτη σειρά του grid μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια, ως το καλύτερο πλασάρισμα του Μικ Σουμάχερ σε grid της Formula 1!

Ο 23χρονος συμμετείχε για 31η φορά σε διαδικασία κατατακτήριων δοκιμών της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και είναι η πρώτη φορά που σημείωσε τόσο καλή επίδοση. Ο γιος του θρύλου της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, θα εκκινήσει τον αγώνα του σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ από την έκτη θέση του grid!

Με τη Haas φέτος να έχει κάνει άλμα σε απόδοση και επωφελούμενη και τις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούσαν στο Μοντρεάλ, να «κλειδώνει» την τρίτη σειρά της σχάρας εκκίνησης.

Μετά το τέλος της μάχης της pole position, ο Μικ επιβραβεύτηκε από τρεις ανεκτίμητες αγκαλιές. Της συγκινημένης αδερφής του, Τζίνα, της μητέρας του, Κορίνα, και της Σαμπίν Κεμ η οποία ήταν πάντα το «δεξί χέρι» του Μίκαελ και ήταν στο πλευρό του γιου του στην αναρρίχησή του στις μικρότερες κατηγορίες.

Hugs all-round from Team Schumacher after @SchumacherMick 's amazing P6 qualifying effort 🥰 #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/UBXyL56Ejn

Είναι από τις στιγμές που σκέφτεσαι πόσο άδικο είναι να μη βρίσκεται εκεί και ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, που εξακολουθεί να δει δίνει το δικό του αγώνα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

YES @SchumacherMick, best qualifying result ever in Formula 1. #HaasF1 #CanadianGP #Quali pic.twitter.com/p6LHrxwRGN