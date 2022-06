Ένα απρόσμενο αποτέλεσμα περίμενε τον οδηγό της Aston Martin Σεμπάστιαν Φέτελ στις κατατακτήριες δοκιμές στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ.

Πρόωρα μας αποχαιρέτησαν στη μάχη της pole position οι δύο οδηγοί της Aston Martin, σε μία καταστροφική διαδικασία για τη βρετανική ομάδα. Οι Σεμπάστιαν Φέτελ και Λανς Στρολ αποκλείστηκαν από το Q1 και θα εκκινήσουν τον αγώνα από τις θέσεις 17 και 18.

Ο Γερμανός 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος με τον αποκλεισμό του στην πρώτη διαδικασία κατατακτηρίων. Η εμφάνιση αυτή ήταν απογοητευτική για τον ίδιο, έπειτα από μία δυναμική παρουσία εντός της πρώτης 10άδας στον προηγούμενο αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν. Μάλιστα, με το άκουσμα των άσχημων νέων, ο Φέτελ δεν έκρυψε τα συναισθήματά του στον ασύρματο πριν επιστρέψει στο γκαράζ της ομάδας του.

Frustration in the rain for Seb 😭



