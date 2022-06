Πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμά του στις κατατακτήριες στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ ήταν ο Βρετανός της Mercedes.

Με θετικό πρόσημο εξελίχθηκαν οι επεισοδικακές κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Καναδά για τον οδηγό της Mercedes-AMG, Λιούις Χάμιλτον. O Βρετανός βρέθηκε στην 4η θέση πίσω από τους Μαξ Φερστάπεν, Φερνάντο Αλόνσο και Κάρλος Σάινθ. Αυτό μάλιστα ήταν το καλύτερο του φετινό αποτέλεσμα σε κατατακτήριες δοκιμές, ισοφαρίζοντας την 4η θέση του Τζορτζ Ράσελ στην Ισπανία.

Παρά το γεγονός ήταν αρκετά μακριά από τον χρόνο της pole position, o Χάμιλτον ήταν πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ξανανιώσει τόσο καλά για την 4η θέση. Μπορεί το 2004 στην πρώτη μου σεζόν στους αγώνες όπου πήρα και πάλι την 4η θέση στον Καναδά, αλλά κυρίως γιατί έχουμε μία πολύ δύσκολη χρονιά. Σήμερα ήταν δύσκολα τα πράγματα για όλους και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να μας φέρω στη θέση αυτή, διότι όλοι δουλεύουν πολύ σκληρά και αντιμετωπίζουν συνεχώς τεράστιες προκλήσεις. Δεν ήξερα για ποια θέση πάλευα, έδινα τα πάντα αλλά ήμουν στη μέγιστη ρύθμιση συνεχώς. Στον τελευταίο μου γύρο δεν είχα πολλή διαθέσιμη μπαταρία, τα ελαστικά μου είχαν υπερθερμανθεί και δεν μπόρεσα να βελτιώσω», ανέφερε στο Sky Sports.

Επιπλέον ο Βρετανός αποκάλυψε πως για ακόμα έναν αγώνα έχουν διαφορετικό στήσιμο στην W13 αυτός κι ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ: «Κάναμε πολλή δουλειά χθες το βράδυ. Στις ελεύθερες δοκιμές ακολουθήσαμε δύο πολύ διαφορετικά μονοπάτια για να πάρουμε πολλές πληροφορίες. Έχουμε ακόμα διαφορετικό στήσιμο για τον αγώνα, αλλά είμαστε σε μία πολύ καλή θέση και θα προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρηθώ στη θέση μου αύριο. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε, ελπίζω όλοι στην ομάδα να έχουν θετικές σκέψεις».

Ο αγώνας για το Grand Prix Καναδά είναι προγραμματισμένος για τις 21:00 ώρα Ελλάδος.

What a Quali! 🤯 P4 for Lewis and P8 for George on the grid tomorrow 💪 pic.twitter.com/UBnLtSMff8