Ο Τζακ Μίλερ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Σάχσενρινγκ.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το GP Γερμανίας για την εργοστασιακή ομάδα της Ducati. O Τζακ Μίλερ ολοκλήρωσε στην κορυφή των χρόνων στο FP1 γράφοντας ταχύτερο χρόνο στο 1:21,479 και ήταν κατά 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του teammate του, Πέκο Μπανάια.

Αυτός που έφτασε πιο κοντά στις Ducati ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, με τη μάχη για τη νίκη την Κυριακή να αναμένεται ιδιαίτερα συναρπαστική. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως οι 20 πρώτοι αναβάτες στην κατάταξη είχαν διαφορά μεταξύ τους λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

#MotoGP is go 🔥



Green flags at the Sachsenring and we are away for FP1 ⚔️#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/yprlftc1aa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 17, 2022

Ας δούμε λοιπόν τι έγινε στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Γερμανίας. Με το που άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pitlane, οι πρώτοι αναβάτες έκαναν την εμφάνισή τους στην πίστα του Σάχσενρινγκ. Με τον Μαρκ Μάρκεθ να απουσιάζει, όλοι είχαν μπροστά τους μία μεγάλη ευκαιρία για διάκριση. Στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας βλέπαμε αναγνωριστικά περάσματα από τους περισσότερους, με την κατάταξη να αλλάζει συνεχώς.

Η πρωτοπορία εναλλάσσονταν ανάμεσα στους Αλέιξ Εσπαργκαρό, Φάμπιο Κουαρταραρό και Ζοάν Ζαρκό, με τα χρονόμετρα να πέφτουν κάτω από το 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα σχετικά γρήγορα. Με τη συμπλήρωση 15 λεπτών, ο αναβάτης της Pramac Racing ήταν στην κορυφή, με το 1:21,655.

Στην Aprilia παρουσίασαν το νέο αεροδυναμικό τους πακέτο, το οποίο φορούσε ο Μαβερικ Βινιάλες.

Μπαίνοντας στο δεύτερο μισό της διαδικασίας, είδαμε την αντεπίθεση των εργοστασιακών αναβατών της Ducati. O Τζακ Μίλερ πήρε τον ταχύτερο χρόνο με το 1:21,479, ενώ ο Πέκο Μπανάια έγραψε την 3η ταχύτερη επίδοση, πίσω μόνο από τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha.

How close is too close? 🤯



Not sure if the Aprilia riders are working together or racing ⚔️#MotoGP | #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/pWDxejGCdQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 17, 2022

Τα απρόοπτα δεν έλειψαν, καθώς είχαμε τρεις πτώσεις στο ίδιο σημείο με διαφορά μόλις λίγων λεπτών. Οι Πολ Εσπαργκαρό της Honda, Αντρέα Ντοβιτσιόσο της RNF και Άλεξ Ρινς της Suzuki έπεσαν στη στροφή 1, ενώ έξοδο είχε και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό, δίχως όμως να πέσει.

A tough day at the office 😓@polespargaro goes down again at turn 1 but is up on his feet 🙌#MotoGP | #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/dOmo5bUeQ8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 17, 2022

Στα τελευταία 10 λεπτά δεν είχαμε πολλές αλλαγές στην κατάταξη. Είχαμε όμως ένα άσχημο highside από τον Πολ Εσπαργκαρό, ο οποίος έπεσε και πάλι στη στροφή 1. Στα αξιοσημείωτα των τελευταίων προσπαθειών, ο Μπανάια κατάφερε να κάνει το 1-2 για την Dcuati, ενώ ο Μαρίνι σκαρφάλωσε εντός της πρώτης 10άδας.

Η δράση συνεχίζεται στο Grand Prix Γερμανίας με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στις 15:10 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP1 GP Γερμανίας

Φωτογραφίες: Michelin Motorsport