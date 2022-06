Ιταλική Formula 4: Επιστροφή στη δράση για τον Μαρκογιάννη!

Ο ταλαντούχος Έλληνας οδηγός επιστρέφει στις πίστες με πρώτη δοκιμασία στο θρυλικό Σπα

Ήρθε η ώρα επιστροφής στη δράση για τον Τζώρτζη Μαρκογιάννη, τον 17χρονο Έλληνα οδηγό που τιμά τη γαλανόλευκη στο άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Ιταλικής Formula 4.

Ο Τζώρτζης έχασε τους δύο πρώτους αγώνες γιατί σε αντίθεση με το υπόλοιπο grid του θεσμού, πήγαινε κανονικά σχολείο και είχε τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου, εξωαγωνιστικού στόχου, ήρθε η ώρα για τον δεύτερο – τον αγωνιστικό!





Ο Έλληνας οδηγός μάχεται αυτό το τριήμερο στη θρυλική πίστα του Σπα-Φρανκορσάμπ, στο Βέλγιο. Θα έχει μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τις προσπάθειές του, διότι θα δούμε και τη νέα μορφή της πίστας όπου διεξάγεται και Grand Prix του μαγικού κόσμου της Formula 1, στο ανανεωμένο σύμπλεγμα των στροφών Eau Rouge/Raidillon!

Το πρόγραμμα του τριημέρου έχει ως εξής:



Παρασκευή 17/6, 13.40 ώρα Ελλάδας, Ελεύθερες Δοκιμές 1

Παρασκευή 17/6, 18.10 ώρα Ελλάδας, Ελεύθερες Δοκιμές 2

Σάββατο 18/6, 10.50 ώρα Ελλάδας, Κατατακτήριες Δοκιμές

Σάββατο 18/6, 15.00 ώρα Ελλάδας, Αγώνας 1

Κυριακή 19/6, 10.40 ώρα Ελλάδας, Αγώνας 2

Κυριακή 19/6, 18.25 ώρα Ελλάδας, Αγώνας 3

Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola was our playground for 2 days of testing ahead of the 2022 @CIFormula4 Season. It was my 1st experience behind the wheel of the new spec car, can’t wait for the first race!#ItalianF4 #italianf4byabarth #GeorgisMarkogiannis #GBOY #RoadToF1 pic.twitter.com/5EjL6ISNQq