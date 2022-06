Λίγες ημέρες μετά το φιάσκο στο Αζερμπαϊτζάν, ο οδηγός της Scuderia Ferrari μίλησε για τις φιλοδοξίες του και τον τρόπο σκέψης του.

Το 2022 ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος κέρδισε τους δύο από τους τρεις πρώτους αγώνες της φετινής σεζόν της Formula 1. Η συνέχεια όμως δεν ήταν η αναμενόμενη, μιας και δεν έχει ανέβει ξανά στο πρώτο σκαλί του βάθρου και παράλληλα υπολείπεται πλέον στη βαθμολογία έναντι του Μαξ Φερστάπεν.

Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ήταν το χειρότερο για τον Μονεγάσκο και την ιταλική ομάδα στη φετινή χρονιά, καθώς τόσο ο Σαρλ Λεκλέρ, όσο και ο Κάρλος Σάίνθ εγκατέλειψαν τον αγώνα. Αυτός ήταν ο τέταρτος συνεχόμενος αγώνας που η F1-75 εκκίνησε από την pole position και δεν κατάφερε να κερδίσει.

Παρά τις αναποδιές και τις ατυχίες, ο Λεκλέρ παραμένει αισιόδοξος και μιλώντας στη la Repubblica, αναφέρει πως οι στόχοι του δεν έχουν αλλάξει: «Ποτέ δεν τα παρατάω. Αυτή ήταν ανέκαθεν η νοοτροπία μου. Θέλω να κερδίσω το πρωτάθλημα και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να κατανοήσουμε όλα μας τα προβλήματα, είχαμε τρία σοβαρά προς ώρας. Δεν ήταν καθόλου καλές στιγμές, αλλά το κίνητρό μου δεν αλλάζει. Χρειάζεται προσοχή στην αξιοπιστία, γιατί οι πελατειακές ομάδες είχαν επίσης προβλήματα. Έχω όμως πίστη στην ομάδα, έχουμε καλό ρυθμό και απόδοση και μόλις λυθούν τα προβλήματά μας, τότε θα μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Μετά το Μονακό κατάφερα να κοιμηθώ κι ας πονούσα. Αλλά μέχρι το Μπακού το είχα ήδη αφήσει πίσω μου».

Επιπλέον ο νεαρός Μονεγάσκος εξήγησε τη σημασία που έχει για τον ίδιο και την ομάδα του η φετινή χρονιά: «Μπορεί να είμαι τρελός, αλλά πίστευα πριν δύο χρόνια που πάλευα για τη 10η θέση πως φέτος μπορούμε να παλέψουμε για το πρωτάθλημα. Φέτος είμαστε όντως στις κορυφαίες θέσεις, απλά πρέπει να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας και να λύσουμε τα προβλήματά μας το συντομότερο δυνατό. Το πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικό, έχουμε μία φοβερή ευκαιρία να τα πάμε καλά εφέτος. Όταν τα πάμε καλά υπάρχει μόνο θετικότητα, αλλά όταν δεν τα πάμε καλά, υπάρχει υπερβολική αρνητικότητα. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία».

Ο Λεκλέρ οδεύει στο Grand Prix Καναδά όντας πλέον στην 3η θέση της βαθμολογίας, 34 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν.

