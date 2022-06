Ο πρώην οδηγός της F1 επιδόθηκε στην αγαπημένη του ασχολία για το 2022, που δεν είναι άλλη από το να κατακρίνει τον Λιούις Χάμιλτον.

Για ακόμη έναν αγώνα στο 2022, ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον. Πλέον ο νεαρός Βρετανός έχει τρία βάθρα έναντι ενός του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, με τη μεταξύ τους διαφορά στη βαθμολογία να είναι στους 37 βαθμούς.

Η φετινή απόδοση του Χάμιλτον έχει επηρεαστεί σημαντικά από την έλλειψη ταχύτητας της W13 E Performance αλλά και την τύχη που του γυρνά συχνά την πλάτη. Αυτό έχει δώσει πάτημα σε αρκετούς επικριτές του, με αποτέλεσμα να μιλούν μειονεκτικά για εκείνον, με τον Ραλφ Σουμάχερ να αρπάζει για ακόμα μία φορά την ευκαιρία.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε στο Sky Sports: «Ο Ράσελ πήγε στην ομάδα στην αρχή της σεζόν και είναι συνήθως μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή και στις κατατακτήριες. Ο καλύτερος οδηγός όλων των εποχών όπως τον αποκαλεί ο Τότο Βολφ χάνει από έναν νεοεισερχόμενο με έναν ανησυχητικό τρόπο. Είμαι εντυπωσιασμένος διότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε ο Ράσελ είναι το νέο μεγάλο αστέρι είτε ο Χάμιλτον είχε ένα τόσο δυνατό μονοθέσιο που εκεί οφείλονταν οι επιτυχίες του».

Στο Αζερμπαϊτζάν είδαμε το μονοθέσιο του Χάμιλτον να έχει έντονες αναπηδήσεις, κάτι που του δημιούργησε έντονους πόνους στην πλάτη. Παρά το γεγονός πως τόσο ο Βρετανός, όσο και η ομάδα έχουν παραδεχθεί πως το στήσιμο των δύο μονοθεσίων ήταν αρκετά διαφορετικό, ο Ραλφ Σουμάχερ θέλησε να δώσει τη δική του εκδοχή.

«Οι αναπηδήσεις είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει. Ο Ράσελ έχει το ίδιο μονοθέσιο και μου φάνηκε σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τον Χάμιλτον μετά τον αγώνα. Ο Λούις πρέπει να κοιτάξει να είναι πρώτα ταχύτερος από τον teammate του. Λυπάμαι που του δημιουργεί πρόβλημα με την πλάτη του, αλλά άλλες ομάδες το ελέγχουν αυτό. Δεν ξέρω πως κάθεται μέσα στο μονοθέσιο και πως νιώθει τον πόνο. Αν κάθεται πιο ψηλά, τότε ασκείται περισσότερη ενέργεια στην πλάτη του και έτσι μπορεί να εξηγηθεί ο πόνος που νιώθει», πρόσθεσε ο Γερμανός.

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Καναδά στην πίστα Ζιλ Βιλνέβ, εκεί όπου ο Χάμιλτον πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του.

