Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Mercedes-AMG F1, ο Βρετανός μπορεί να χάσει τον αγώνα του Καναδά.

Η πιο συγκλονιστική στιγμή του Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, ήρθε μερικά λεπτά μετά το πέσιμο της καρό σημαίας. Δεν αφορούσε ούτε τους πανηγυρισμούς των θριαμβευτών της Red Bull Racing αλλά ούτε και την απογοήτευση στο στρατόπεδο της Scuderia Ferrari.

Η προσοχή στράφηκε στον Λούις Χάμιλτον που βγήκε μετά βίας από το μονοθέσιο της Mercedes. Κάθισε για λίγο πάνω στο halo της W13 και έπιανε συνεχώς τη μέση του.

Με το «ασημί βέλος» να υποφέρει από το φαινόμενο «porpoising», στο τέλος του αγώνα του Μπακού έδειχνε να υποφέρει και ο 37χρονος. Ήταν άλλωστε χαρακτηριστική η ατάκα του στο Sky Sports: «Δεν μπορώ να περιγράψω τον πόνο που ένιωθα, ειδικά στις ευθείες. Το μόνο που με κρατάει είναι η αδρεναλίνη και το να σφίγγω τα δόντια μου. Παρακαλούσα να τελειώσει ο αγώνας».





Η Mercedes ταλαιπωρείται από το porpoising περισσότερο από τις άλλες ομάδες αφού ακόμα δεν έχει καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει το φετινό της μονοθέσιο. Δεν είναι τυχαίο πως πριν καν εκκινήσει ο αγώνας, ο επικεφαλής αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Γερμανικής εταιρείας, Τότο Βολφ, έλεγε πως αμφέβαλλε για το κατά πόσο ο Χάμιλτον θα μπορέσει να… βγάλει τον αγώνα.

Ο Λούις τα κατάφερε αλλά σύμφωνα με τον Αυστριακό, μπορεί να μη τα καταφέρει ενόψει του επόμενου Σαββατοκύριακου. Στις 17-19 Ιουνίου το σκηνικό μεταφέρεται στον Καναδά και το Μοντρεάλ. Εκεί βρίσκεται το σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ που έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με το Μπακού: αναπηδήσεις και μεγάλες ευθείες.





Όταν λοιπόν ρωτήθηκε αν η συμμετοχή του Χάμιλτον στον επόμενο αγώνα είναι αμφίβολη, ο Βολφ ήταν κατηγορηματικός: «Ναι. Σίγουρα. Ήταν εμφανές πως δεν έχουμε πια να κάνουμε μόνο με μυϊκούς πόνους. Ο πόνος καταλήγει βαθιά στη σπονδυλική στήλη κι αυτό έχει συνέπειες. Αυτή τη στιγμή, νομίζω πως έχει επηρεαστεί περισσότερο από κάθε άλλο οδηγό. Όμως λίγο πολύ όλοι, τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει από τους υπόλοιπους οδηγούς, λένε πως κάτι πρέπει να γίνει».

Πάντως ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, έδωσε μέσω social media ραντεβού για τον Καναδά. Ο Χάμιλτον έγραψε: «Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, θα σας δω όλους την επόμενη εβδομάδα».

Even when it’s painful, still we rise. Thanks for the love, see you all next week ❤️