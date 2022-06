24 Ώρες Λε Μαν: Νίκη της Toyota σε έναν ανατρεπτικό αγώνα (vid)

Οι Μπρέντον Χάρτλεϊ, Σεμπαστιέν Μπουεμί και Ρίο Χιρακάβα ήταν οι μεγάλοι νικητές για ιαπωνική ομάδα σε έναν αγώνα γεμάτο δράμα και ανατροπές.

Την πέμπτη της συνεχόμενη νίκη στον θρυλικό 24ωρο αγώνα Λε Μαν πανηγύρισε, και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, η Toyota Gazoo Racing. Το #8 GR010 Hybrigd Hypercar των Μπρέντον Χάρτλεϊ, Σεμπαστιέν Μπουεμί και Ρίο Χιρακάβα ολοκλήρωσε συνολικά 380 γύρους, οι οδηγοί του ήταν αλάνθαστοι και έφεραν το τρόπαιο και πάλι στο ιαπωνικό εργοστάσιο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα έδιναν τεράστια μάχη με το «αδελφό» #7 αγωνιστικό των Καμούι Κομπαγιάσι, Χοσέ Μαρία Λόπεζ και Μάικ Κόνγουεϊ, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το 1-2 για την Toyota, 2 λεπτά μακριά από το #8.

Στην 3η θέση της κατάταξης τερμάτισε το #709 της Glickenhaus Racing των Ράιαν Μπρίσκο, Ρίτσαρντ Ουέστμπρουκ και Φρανκ Μαϊγιέ, κατακτώντας ένα φανταστικό αποτέλεσμα για την αμερικανική ομάδα. Μπορεί να είχαν προβλήματα κι έλλειψη ρυθμού, όμως κέρδισαν τόσο το #708 αγωνιστικό, όσο και το #36 της Alpine και έγραψαν τη δική τους ιστορία.

Στην LMP2 είδαμε την κυριαρχία της JOTA Sport, με τους Ουίλ Στίβενς, Αντόνιο Φέλιξ Ντα Κόστα και Ρομπέρτο Γκονζάλεζ στο #38 Oreca να παίρνουν την πρώτη τους νίκη. Το αγωνιστικό είχε φανταστικό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και τερμάτισε ένα γύρο μπροστά από τον ανταγωνισμό. Στη 2η θέση ολοκλήρωσε η Prema Orlen Team με το #9 αγωνιστικό, ενώ το βάθρο έκλεισε το έτερο αγωνιστικό της JOTA Sport, το #28.

JOTA SPORT are multiple Le Mans winners as the No.38 Oreca 07 driven by Roberto Gonzales, @afelixdacosta and @WillStevens_ wins the race in the LMP2 class.#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/JIqZHEJrkU — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 12, 2022

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη στην ιστορία της JOTA Sport στην κατηγορία της LMP2. Για να το καταφέρει, έπρεπε να αντισταθεί απέναντι σε μεγαθήρια των αγώνων αντοχής, στη μεγαλύτερη πρόκληση της χρονιάς.

Στην GTE-Pro γίναμε μάρτυρες ενός εκ των πιο ανατρεπτικών αγώνων στην ιστορία του αγώνα. Οι αλλαγές διαδεχόντουσαν η μία την άλλη, με τους πρωτοπόρους να έχουν συνεχώς προβλήματα. Τελικοί νικητές ήταν οι Φρεντ Μακοβιέκι, Τζίμι Μπρούνι και Ρίχαρντ Λιτς στη #91 Porsche 911 RSR GTE, κάνοντας έναν αγώνα επιβίωσης. Παρά τα προβλήματα και τις ποινές, κατάφεραν να αφήσουν στη 2η θέση τη #51 Ferrari των Τζέιμς Καλάντο, Αλεσάντρο Πιερ Γκουίντι και Ντάνιελ Σέρα για 42 δευτερόλεπτα, οι οποίοι σίγουρα θα τα βάζουν με την τύχη τους για το κλατάρισμα που είχαν 4 ώρες πριν το τέλος του αγώνα ενώ ήταν στην κορυφή. Το βάθρο έκλεισε η #52 Ferrari των Μιγκέλ Μολίνα, Αντόνιο Φουόκο και Ντάβιντε Ριγκόν.

Porsche takes a first Le Mans LMGTE Pro win since 2018 as @FredMako1, @GianmariaBruni and @RichardLietz claim a hard-fought victory in No.91 Porsche GT Team 911 RSR-19. #WEC #LeMans24 @PorscheRaces pic.twitter.com/yE82eixmEN — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 12, 2022

Ο φετινός αγώνας του Λε Μαν ήταν η απόλυτη καταστροφή για την Corvette Racing. Τόσο το #63 όσο και το #64 αγωνιστικό, εγκατέλειψαν τον αγώνα ενώ ήταν στην 1η θέση. Η πρώτη C8.R είδε τον αγώνα της να καταστρέφεται κατά τη διάρκεια της νύχτας με προβλήματα στην ανάρτηση, ενώ η δεύτερη C8.R ενώ ήταν στην 1η θέση είχε σύγκρουση με αγωνιστικό LMP2 στην ευθεία Μουλσάν, που το έστειλε στις μπαριέρες.

Στην GTE-AM, η Aston Martin με την ομάδα TF Sport κυριάρχησε, δίνοντας μία φανταστική μάχη. Οι Μπεν Κίτινγκ, Μάρκο Σόρενσεν και Ενρίκε Τσάβες με τη #33 Vantage GTE ανέτρεψαν τη διαφορά του ενός λεπτού που είχαν τις πρωινές ώρες και έφεραν τη νίκη στη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία. Στη 2η θέση ολοκλήρωσε η #79 Porsche της Weathertech Racing όντας 44 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Το βάθρο στην κατηγορία έκλεισε η #98 Northwest Aston Martin.

TF Sport seal victory in 23-car LMGTE Am category with Ben Keating, @Marco_sorensen and Henrique Chaves to double up and reprise 2020 Le Mans success.#WEC #LeMans24 @OfficialTFSport pic.twitter.com/wGemjVm7Xl June 12, 2022

Αποτελέσματα 24 ώρες Λε Μαν

Φωτογραφίες: Toyota Gazoo Racing