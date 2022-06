O Σέρχιο Πέρεζ ήταν ταχύτερος, μπροστά από τον Λεκλέρ, στην 3η και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Μπακού.

To FP3 του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν μας προϊδεάζει για μία εντυπωσιακή μάχη αργότερα στις κατατακτήριες δοκιμές, με τον Σέρχιο Πέρεζ να γράφει τον ταχύτερο χρόνο. Ο Μεξικανός της Red Bull Racing έγραψε το 1:43,240 και ήταν μόλις 70 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Οι δύο οδηγοί έχουν κυριαρχήσει στις ελεύθερες δοκιμές μέχρι τώρα και δείχνουν να είναι τα φαβορί για την pole position.

Η διαφορά τους από την πλησιέστερη ομάδα σε δυναμική συνεχίζει να είναι πάνω από ένα δευτερόλεπτο, με τη McLaren να βελτιώνεται σημαντικά σε σχέση με την Παρασκευή. Αντιθέτως, η Mercedes-AMG είναι αυτή που κατρακύλησε στην κατάταξη.

Ας δούμε τι έγινε στο FP3 του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Η διαδικασία άργησε να ξεκινήσει 15 λεπτά λόγω εργασιών στις μπαριέρες της πίστας, έπειτα από ατυχήματα που προκλήθηκαν στον αγώνα της Formula 2. Όταν άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pitlane, είδαμε τις δύο Aston Martin και Haas να βγαίνουν στην πίστα, με τις Mercedes να ακολουθούν δύο λεπτά μετά.

Όσοι όμως βγήκαν στην πίστα, έκαναν αναγνωριστικά περάσματα και ελέγχους λειτουργίας συστημάτων. Έπειτα από 10 λεπτά, είδαμε τα πρώτα μονοθέσια με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο πρώτος που έγραψε χρόνο ήταν ο Ράσελ στο 1:47,256, όμως οι Σάινθ και Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος είχε γράψει έναν πολύ καλό χρόνο στο 1:45,260. Μέχρι τη συμπλήρωση 20 λεπτών, μόνο ο Φερστάπεν ήταν αυτός που δεν είχε βγει από το γκαράζ του. Οι χρόνοι έπεφταν συνεχώς, με τον Σάινθ να ανεβαίνει στην κορυφή, ενώ ο πρώτος γύρος του Πέρεζ ήταν πιο αργός του Λεκλέρ.

Ήταν εμφανές πως τα μονοθέσια είχαν πολλά καύσιμα πάνω τους από το γεγονός πως οι οδηγοί έμεναν για πολλή ώρα στην πίστα. Από τα πλάνα της μετάδοσης ήταν χαρακτηριστικό το γεγονός πως οι οδηγοί προσπαθούσαν να ακολουθήσουν διαφορετικές γραμμές ώστε να αποφύγουν τις αναπηδήσεις στην πίστα. Μέχρι να συμπληρωθούν τα 30 πρώτα λεπτά, στην κορυφή των χρόνων είχε διατηρηθεί ο Λεκλέρ με το 1:43,514, με τους Πέρεζ και Σάινθ να τον ακολουθούν στα τρία και τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου αντίστοιχα.

Στα τελευταία 20 λεπτά είδαμε τους οδηγούς να φορούν φρέσκο σετ ελαστικών και να βγαίνουν για τις τελευταίες τους προσομοιώσεις κατατακτηρίων. Ο Λεκλέρ ήταν ο πρώτος που έριξε τα χρονόμετρα με το 1:43,240. Άμεση ήταν η απάντηση του Πέρεζ που ξεπέρασε τον Μονεγάσκο 7 λεπτά πριν το τέλος της διαδικασίας, με τον Φερστάπεν σταθερά τρία δέκατα πιο αργό του.

Μέχρι το τέλος της διαδικασίας δεν άλλαξε δραματικά η κατάταξη, με τη McLaren να βλέπει τους οδηγούς της να ανεβαίνουν στις θέσεις 5 και 6. Ο Φερστάπεν επιχείρησε την τελευταία στιγμή να κάνει ένα γρήγορο πέρασμα, αλλά βρήκε κίνηση στο δεύτερο τομέα της πίστας.

Η δράση συνεχίζεται με τις κατατακτήριες δοκιμές στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 16:40.

Αποτελέσματα FP3 GP Αζερμπαϊτζάν

