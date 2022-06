Η αυστριακή ομάδα δεν έχει φτάσει ακόμη στο κατώτατο όριο βάρους μονοθεσίου που επιτρέπουν οι κανονισμοί της F1 και σκοπεύει να φέρει νέες αναβαθμίσεις σύντομα.

Η φετινή χρονιά της Formula 1 μας προσέφερε μία νέα γενιά μονοθεσίων, χάρη στις αλλαγές των τεχνικών κανονισμών. Τα αγωνιστικά άλλαξαν πλήρως την εμφάνισή τους, όμως μαζί τους ήρθαν ορισμένα προβλήματα όπως το φαινόμενο porpoising. Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα ήταν αυτό του βάρους, καθώς σχεδόν όλες οι ομάδες ήταν κατά πολύ πάνω από το κατώτατο όριο.

Παρά το γεγονός πως η FIA αύξησε το όριο βάρους από τα 795 στα 798 κιλά, ελάχιστες είναι αυτές που το έχουν πετύχει. Μία από αυτές τις ομάδες δεν είναι η Red Bull Racing, η οποία με τις μεγάλες αναβαθμίσεις που φέρνει στους αγώνες, προσπαθεί παράλληλα να μειώσει το βάρος της RB18.

Η μείωση του βάρους θα φέρει επιπλέον ταχύτητα στο μονοθέσιο της αυστριακής ομάδας, με τον σύμβουλο της Red Bull σε θέματα Formula 1, Χέλμουτ Μάρκο, να εξηγεί στο motorsport.com και να αναφέρεται παράλληλα στις Scuderia Ferrari και Mercedes-AMG: «Είναι μία διαδικασία που παίρνει πολύ χρόνο. Η θετική πλευρά είναι πως θα βρούμε μερικά δέκατα του δευτερολέπτου όταν φτάσουμε το όριο που θέλουμε. Είμαστε 5 κιλά μακριά από το όριο; Ας πούμε πως δεν είναι εντελώς λάθος αυτό το νούμερο. Πιστεύω πως η Ferrari είναι πλέον στο όριο του κατώτατου βάρους, ενώ η Mercedes είναι περίπου στα ίδια με εμάς. Μιλώντας για τη Mercedes, έχουμε δει πως μερικές φορές δείχνουν εκπληκτική απόδοση στις ελεύθερες δοκιμές και στους αγώνες, αλλά δεν έχουν ακόμα την απαιτούμενη σταθερότητα. Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε από πού αντλούν την ταχύτητα αυτή και μιλώντας σε ορισμένες πηγές μου, φαίνεται πως ούτε οι ίδιοι στην ομάδα ξέρουν το γιατί. Αυτό που με ανησυχεί είναι πως όταν θα βρουν τη σταθερότητα θα μάχονται για νίκες».





Επιπλέον ο Μάρκο αναφέρθηκε στο δυνατό σημείο της RB18 που είναι η ταχύτητα στις ευθείες, πράγμα που θα τη βοηθήσει στους επόμενους αγώνες: «Ανυπομονούμε για τους επόμενους αγώνες και είμαστε αισιόδοξοι για το Μπακού και το Μόντρεαλ όπου μας περιμένουν οι μεγάλες ευθείες. Η τελική μας ταχύτητα θα παίξει σημαντικό ρόλο. Ωστόσο δεν πιστεύω πως θα έχουμε μεγάλες διαφορές. Θα είναι κρίσιμο να βρούμε το κατάλληλο στήσιμο για το μονοθέσιο και τη σωστή διαχείριση των ελαστικών».

Η μάχη ανάμεσα στις Ferrari και Red Bull Racing συνεχίζεται στο Αζερμπαϊτζάν και στο σιρκουί πόλης του Μπακού τα τριήμερο 10-12 Ιουνίου. Στο πρωτάθλημα οδηγών ο Φερστάπεν έχει 9 βαθμούς διαφορά από τον Λεκλέρ, ενώ στους κατασκευαστές η Red Bull Racing έχει διαφορά 36 βαθμών έναντι της Ferrari.

