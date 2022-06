Η Mercedes θα «στηρίζει» τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στο Μπακού (vid)

H γερμανική ομάδα δείχνει τη δική της στήριξη στο Pride Month και ανακοίνωσε πως το μονοθέσιό της θα έχει ένα ανανεωμένο λογότυπο στα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Στους επόμενους τρεις αγώνες της Formula 1, η Mercedes-AMG θα δείξει έμπρακτα τη στήριξή της στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, με μία σειρά από ενέργειες για το Pride Month. H W13 θα υποστεί μικρές αλλαγές στην εμφάνισή της, καθώς το λογότυπο της γερμανικής φίρμας στη μύτη του μονοθεσίου θα έχει τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Ο πρώτος αγώνας όπου το αστέρι της Mercedes θα έχει το χρωματισμό αυτό είναι το επερχόμενο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν στις 10-12 Ιουνίου. Οι επόμενοι δύο αγώνες στους οποίους το «Rainbow Pride Star» θα βρίσκεται πάνω την W13 είναι τα Grand Prix Καναδά και Μ. Βρετανίας.

Η Mercedes επιβεβαίωσε επίσης πως το αστέρι με το ουράνιο τόξο θα βρίσκεται και στα κράνη των Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ. To ανανεωμένο λογότυπο θα προβάλλεται επίσης στις πλατφόρμες social media της ομάδας, όπως και σε άλλους λογαριασμούς της Mercedes-AMG. Τα παραπάνω είναι μέρος ενεργειών της γερμανικής ομάδας για το Pride Month που συγκαταλέγονται στο πρόγραμμα Accelerate 25, που έχει ως στόχο την ανάδειξη της διαφορετικότητας.

Happy #PrideMonth ❤️🌈



We’re proud to be running the @MercedesBenz Pride Star on our W13s for the next three races, celebrating the LGBTQ+ community and raising awareness for Pride Month 🙏 pic.twitter.com/WbMNiC8L8O